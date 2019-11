Relais del Cardinale di Fasano venduto all’asta: il network è della società faentina IT Auction

Il Relais del Cardinale di Fasano (Brindisi) è stato venduto all’asta. La procedura si è conclusa lo scorso 25 ottobre ed è stata espletata online sul portale specializzato realestatediscount.it, facente parte del network della società faentina IT Auction.

La base d’asta partiva da un’offerta di 6,9 milioni di euro. Dato il forte interesse suscitato negli operatori del settore ricettivo, la procedura di asta prevedeva una prima fase di raccolta di offerte vincolanti, la cui più alta è stata presa come base d’asta per la fase competitiva della gara. Molti i rilanci – 28 in tutto – che hanno portato la struttura ad essere aggiudicata a circa il 50% in più rispetto alla base d’asta. Questo era l’ottavo esperimento d’asta.

Il Relais è un posto da favola immerso nella bellezza dell’Alto Salento nel quale hanno soggiornato negli ultimi anni numerosi vip. Un albergo a 5 Stelle ricavato all’interno di una delle più belle masserie del ‘700. Situato a Pozzo Faceto è stato scelto da Michele Placido per le sue nozze e da Raoul Bova come location per le riprese della commedia romantica ‘Sei mai stata sulla luna?’, ambientata in Puglia. Il valore stimato dalla perizia era di poco superiore ai 14 milioni di euro. Ciò significa che il Relais è stato venduto ad un valore corrispondente a circa il 70 per cento rispetto a quello stimato inizialmente.

«Questa prestigiosa vendita – dice Matteo Brucoli, responsabile immobiliare di IT Auction – dimostra come il ricettivo abbia dinamiche diverse rispetto al resto del mercato immobiliare dove, a fronte di una crescita lieve del numero di transazioni, si assiste a valori medi di aggiudicazione fermi o in leggero calo. I volumi di compravendita del ricettivo sono in crescita, così come – qui la differenza principale – i valori medi di acquisto. In particolare luxury e business, secondo gli ultimi report, sono gli asset protagonisti dell’alberghiero e grandi gruppi stanno investendo sul mercato italiano».