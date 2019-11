CNA Ravenna. Le norme dell’home sharing professionale nel turismo extra-alberghiero

Mercoledì 6 novembre (prima parte) e mercoledì 13 novembre (seconda parte) alle ore 17.30 presso la Sala Mosaico della CNA di Ravenna, in viale Randi 90 si terrà il seminario “Condividere in Regola”. Le norme dell’home sharing professionale nel turismo extra-alberghiero”.

Dopo l’introduzione ai lavori di Nevio Salimbeni, responsabile Turismo e Commercio CNA Ravenna e componente la Cabina di Regia “Visit Romagna”, seguirà l’intervento di Michele Bazzi, portavoce Host+Host Home Sharing Network.

Il seminario è dedicato a chi inizia l’attività di home sharing professionale e cerca chiarimenti sui suoi aspetti burocratici. Fornirà un quadro generale, ma via via più specifico e pratico, delle attività da svolgere per valorizzare e mettere in regola l’home sharing, realizzato da privati o da imprese extra-alberghiere legate al mondo degli appartamenti turistici. Sarà previsto anche un modulo avanzato per valutare nel dettaglio norme e obblighi del settore.