L’Euro Company di Godo premiata per il suo impegno ambientale: riceve certificazione B Corp

Nel 2018 è diventata una Società Benefit e ora Euro Company di Godo di Russi ha ottenuto una delle più importanti certificazioni internazionali che attesta i valori sociali e l’impegno ambientale che contraddistinguono l’azienda, obiettivi al di fuori del solo profitto economico. Si tratta della Certificazione B Corporation (o B Corp), rilasciata dall’ente no-profit statunitense B Lab.

Euro Company fa ora parte di una comunità di oltre 2.600 aziende in tutto il mondo, solamente 500 in Europa e meno di 100 in Italia, che hanno ottenuto la certificazione B Corp. Aziende diverse per settore, assetto e dimensioni, tra cui Patagonia, Alpro, Triodos Bank, Alessi, Ecoalf e Innocent, per citarne solo alcune.

Le B Corporation sono aziende che stanno riscrivendo il modo di fare impresa: questo perché la loro attività economica crea un impatto positivo su persone e ambiente, lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente e perseguendo uno scopo più alto del solo guadagno.

La certificazione B Corp abbraccia l’intera azienda, coprendo quattro aree d’impatto: lavoratori, comunità, ambiente e clienti. Il processo di certificazione è rigoroso e richiede di dare evidenza delle proprie attività socialmente ed ecologicamente responsabili, tra cui forniture energetiche, spreco e uso dell’acqua, retribuzione dei lavoratori, paro opportunità e trasparenza aziendale.

Euro Company già da diversi anni ha individuato cinque punti cardine per la propria attività: promuovere la cultura del benessere fisico e spirituale, attraverso una sana e corretta alimentazione; fondare le proprie relazioni commerciali sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale; sostenere la comunità scientifica e le associazioni di volontariato; creare un ambiente di lavoro in cui crescere ed essere felici; diffondere e condividere tutto quanto possa portare un beneficio tangibile alle persone e al pianeta. Valori reali come testimoniato ora anche dalla certificazione B Corp.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Euro Company nella comunità B Corp – afferma Nathan Gilbert, direttore esecutivo di B Lab Europe -. Questo è un movimento di aziende che si impegnano a cambiare il modo in cui opera il business, che credono che il business possa davvero essere una forza per il bene comune. Sappiamo che Euro Company sarà un’importante aggiunta alla community e fonte d’ispirazione per gli altri, contribuendo a diffondere l’idea che possiamo ridefinire il successo negli affari per essere in sintonia con le persone e il pianeta e allo stesso tempo generare profitto”.

Euro Company s.r.l. Società Benefit è l’azienda di riferimento in Italia nel settore della frutta secca e dei frutti disidratati. Ha sede a Godo di Russi (RA).

Sito: www.eurocompany.it.