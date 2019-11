Molino Spadoni seleziona personale per il nuovo Mercato Coperto di Ravenna

Dopo alcuni rinvii, il nuovo Mercato Coperto di Ravenna sta veramente per riaprire. Certamente l’inaugurazione avverrà a breve, questione di qualche settimana. Intanto Molino Spadoni, cui spetterà la gestione di gran parte della grande struttura, sta selezionando personale – responsabili e addetti – per il Mercato Coperto. Oggi è stato pubblicato un annuncio di ricerca personale in relazione a Banco gastronomia, Banco salumi e formaggi, Piadineria, Macelleria, Forno e panetteria, Banco succhi ed estratti, Mixology e cocktails, cucina, lavaggio e pulizie. Nell’annuncio l’invio dei curriculum è richiesto entro venerdì 8 novembre alla mail info@casaspadoni.it. I colloqui di lavoro si svolgeranno invece lunedì 11 novembre solo su appuntamento.