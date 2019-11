Premiati “I protagonisti dello sviluppo”: vincono aziende di Ravenna, Faenza, Cervia, Lugo e Russi

Si è svolta ieri sera a Classe, al Museo della Città e del territorio Classis Ravenna, la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione de “I protagonisti dello sviluppo”, l’ormai noto concorso che premia le aziende che, in ambito provinciale, si sono distinte attraverso un percorso di benchmarking e valutate secondo parametri di crescita economica, occupazionale, di innovazione, di qualità dei prodotti e/o delle produzioni.

Alle otto aziende premiate hanno portato il saluto, all’inizio della cerimonia, il Presidente ed il Segretario provinciali di Confartigianato, Riccardo Caroli e Tiziano Samorè ed il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale. Nel corso della serata è intervenuto anche il Presidente Regionale di Confartigianato Marco Granelli. Folta la rappresentanza delle Autorità, delle Istituzioni e delle forze dell’ordine.

Nell’ottica di ‘dare concretezza’ all’importanza che le aziende rivestono rispetto allo sviluppo socio-economico del territorio nel quale operano, come sempre Confartigianato ha voluto coinvolgere i Pubblici Amministratori: sono stati infatti i rappresentanti di Enti ed Istituzioni a consegnare la tradizionale targa in ceramica, agli imprenditori operanti nei loro Comuni: il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, il Sindaco di Russi Valentina Palli, il Vicesindaco di Lugo Lino Montalti e l’Assessore alle Attività Produttive di Cervia Michele Fiumi.

L’elenco dei premiati

MANENTI srl, Lugo – trasporto persone, noleggio con conducente

LUCCI TRASPORTI srl, Ravenna – autotrasporto merci

IMPRESA EDILE TASSELLI DI DREI DEVIS, Lugo – impresa edile

VASINI STRUMENTI srl, Fornace Zarattini – produzione strumenti di pesatura

I.T.S. di Veltro Claudio e Gabriele snc, Russi – termoidraulica

EL.FA. srl, Faenza – produzione schede elettroniche

CAB CENTRO AFFILATURA BOLOGNESE, Faenza – affilatura coltelli

ARREDO CASA DI VINCENZI MIRIA & C. snc, Cervia – arredamenti e accessori per la casa

Un premio speciale è stato conferito anche ai giovani titolari di Darsenale e Sbrino, due aziende di giovani che hanno investito sulla Darsena di Città di Ravenna, andando a porre le basi per una vera e propria rinascita di quella zona.

Inoltre Confartigianato ha consegnato un riconoscimento ad una giovane laureata, Krizia Sicurezza, che ha svolto il proprio tirocinio universitario all’interno dell’Associazione ed ha incentrato la propria tesi di laurea sul tema della fatturazione elettronica.

Prima della cerimonia di consegna delle targhe ai ‘Protagonisti’, vi è stato l’intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli, di Osservatorio MPI – Confartigianato Emilia Romagna, che ha illustrato la rilevazione sui dati congiunturali dell’economia nella nostra provincia (che alleghiamo a questo comunicato stampa).

Nella loro premessa a questa rilevazione, Riccardo Caroli e Tiziano Samorè, rispettivamente Presidente e Segretario di Confartigianato della provincia di Ravenna, hanno voluto evidenziare come l’andamento della nostra economia registri ancora sia luci che ombre, confermando quanto indicato nel rapporto dello scorso anno:

“Tra le luci non possiamo non indicare i dati positivi che riguardano il mercato del lavoro. La nostra Provincia vede un’ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione ed un aumento di quello di occupazione, e questo anche per quanto riguarda i più giovani. Un tasso di disoccupazione del 5,8% ci avvicina alle medie delle migliori regioni europee, e questo significa che il tessuto imprenditoriale della provincia di Ravenna è sano ed in grado di rispondere in maniera efficace alle difficoltà e alle debolezze del sistema Italia.

Il dato più negativo è invece rappresentato dalla difficoltà dell’accesso al credito, che da anni è una vera e propria spina nel fianco delle aziende, soprattutto delle imprese artigiane e delle PMI. Quando le aziende, anche se sane e con possibili commesse nel cassetto, non riescono ad accedere al credito, questo significa dover rinunciare ad investire, ad assumere, a svilupparsi. Da troppo tempo ripetiamo queste parole alla luce dei dati che anno dopo anno rappresentano questa criticità: le Istituzioni devono impegnarsi a trovare soluzioni affinchè vi sia davvero una nuova legislazione europea finalmente capace di comprendere le dinamiche delle piccole e medie imprese, che nel nostro Paese sono la spina dorsale di quell’economia diffusa che ha trainato l’Italia, e lo sta ancora facendo, da decenni”.

Per Caroli e Samorè “dare agli imprenditori certezze e stabilità delle scelte in tema di economia dovrebbe essere alla base dell’azione di governo, in qualsiasi ambito, sia di livello nazionale che locale. Purtroppo in questo Paese siamo abituati a ben altro, e tutte le maggioranze parlamentari si inventano trovate creative, spesso incomprensibili o sbagliate, ad ogni appuntamento con la Legge di Bilancio”.

In quest’ottica il Presidente ed il Segretario di Confartigianato hanno sottolineato due provvedimenti che stanno avendo ed avranno ricadute negative e che l’Associazione sta tentando di far modificare: il blocco alle estrazioni di idrocarburi (anche dell’ecologico metano) e l’obbligo di anticipare lo sconto in fattura su ecobonus e sismabonus “bellissima idea a favore dei consumatori, che però va a scontrarsi con l’impossibilità di accedere al credito da parte delle aziende”.

Nel corso della serata sono state anche premiate 49 imprese che hanno raggiunto il traguardo dei trent’anni di adesione a Confartigianato, aziende che hanno contribuito attivamente allo sviluppo economico della provincia di Ravenna garantendo occupazione, risorse e lavoro, ed hanno fatto in modo che l’Associazione abbia potuto ‘pesare’ di più, nell’affermazione delle proprie idee e delle proprie proposte, al fianco di altre migliaia di aziende e di imprenditori che ogni giorno sono stati, sono e saranno, sul mercato della produzione e dei servizi.