Mercato Coperto Ravenna: oltre 400 i candidati per 30 assunzioni, in settimana i colloqui

Parte oggi 11 novembre la campagna pubblicitaria di lancio per l’apertura del nuovo Mercato Coperto Ravenna che prevede l’affissione di grandi poster 6×3 a Ravenna con la facciata completamente restaurata del mercato, un cielo stellato in cui campeggia una stella cometa a richiamare il Natale e con lo slogan “a Ravenna c’è più gusto“. L’inaugurazione al pubblico della grande struttura completamente riqualificata – frutto della partnership fra Molino Spadoni e Coop Alleanza 3.0 – avverrà giovedì 5 dicembre, in mattinata. Sempre oggi dovevano svolgersi i colloqui per l’offerta di lavoro all’interno del Mercato Coperto lanciata da Molino Spadoni, ma l’enorme quantità di curricula giunti via mail a Casa Spadoni ha un po’ scombussolato i piani.

“Sono arrivati più di 400 curricula, in gran parte di giovani. – ci dice al telefono Beatrice Bassi, amministratore unico di Casa Spadoni, stretta collaboratrice di Leonardo Spadoni, con un ruolo centrale sia nella gestione del nuovo mercato che nella selezione del personale – Siamo orgogliosi di questo interesse suscitato dalla nostra proposta e diciamo grazie a tutti coloro che si sono messi in gioco per rispondere alla nostra offerta. Ogni curriculum pervenuto viene ora vagliato da tre persone e, alla fine, dei 400 candidati ne selezioneremo circa 80, con i quali faremo due colloqui diversi per valutare la loro piena idoneità al lavoro e agli incarichi all’interno del Mercato Coperto. Le assunzioni previste sono una trentina circa. I colloqui si svolgeranno a partire da domani martedì 12 novembre e poi successivamente si terranno anche mercoledì e venerdì, – conclude Bassi – per cui prevediamo di terminare i colloqui entro la settimana.”

Intanto mancano tre settimane alla grande apertura, uno degli eventi più attesi a Ravenna.