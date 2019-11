Faenza. “Welfare = benessere + risparmio + territorio”. Incontro promosso da Ascom nel complesso Ex Salesiani

Martedì 19 novembre prossimo, alle ore 14:30 si terrà, nella suggestiva cornice del complesso Ex Salesiani (Sala Polivalente Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio – Palazzo Naldi – Via S. Giovanni Bosco 1 Faenza) un importante incontro gratuito ed aperto a tutte le aziende del territorio per parlare delle opportunità del fare Welfare.

Obiettivo dell’incontro – spiegano da Ascom Faenza – è analizzare le enormi potenzialità del welfare aziendale rese possibili dagli interventi normativi degli ultimi anni, spaziando da rilevanti risparmi fiscali sulla parte variabile della retribuzione alla possibilità di fissare obiettivi di produttività e di erogare welfare in base ai risultati effettivamente raggiunti

Nel corso dell’incontro si tratterà anche lo stretto legame tra le nuove politiche retributive e il territorio infatti il Welfare può essere “speso” in diverse realtà del territorio (negozi, strutture sanitarie, ecc.) senza costi per chi lo incassa.

L’incontro è pertanto rivolto ad aziende con dipendenti e/o con amministratori che possono attivare piani di welfare aziendale, collegati ad obiettivi di produttività, efficienza, competitività, ecc., ad aziende dei settori commercio, turismo, e dei servizi alla persona (benessere, viaggi, salute, educazione, assicurazioni, cura delle persone anziane, ecc.) che possono entrare nel circuito di incasso del welfare.

Porteranno i loro saluti il Dott. Paolo Caroli, Vice Presidente Confcommercio della Provincia di Ravenna, il Dott. Francesco Carugati, Direttore Confcommercio Faenza; al Dott. Massimiliano Bellini, responsabile Servizio Paghe ed Amministrazione del Personale di Ascom Faenza il compito di delineare il quadro normativo di riferimento mentre al Dott. Alberto Fraticelli, Co-founder e Direttore Generale della Tre Cuori Spa quello di illustrare i contenuti della piattaforma di erogazione dei servizi per il Welfare.

Chiunque fosse interessato a partecipare all’incontro è invitato a prenotare contattando: info@ascomfaenza.it , 0546 21355 , www.ascomfaenza.it/eventi/welfare/