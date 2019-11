La CNA di Faenza incontra i rappresentanti delle forze dell’Ordine

Mercoledì 13 novembre 2019, alle 20,30, presso la CNA di Faenza in via San Silvestro 2/1, si terrà un incontro con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine della città per discutere di sicurezza e legalità.

L’iniziativa sarà introdotta dal presidente della CNA della Romagna Faentina, Canzio Camuffo. Parteciperanno il Commissario Capo Antonio Demurtas della Polizia di Stato, il Maggiore Antonietta Petrone dei Carabinieri, il Capitano Antonio Petti della Compagnia Guardia di Finanza e il Comandante Vasco Talenti della Polizia Municipale.