Giovedì 14 novembre 2019, dalle 15,00 alle 17,30, presso la Sala Bini Confcommercio Ravenna (via Oriani 14) si svolgerà l’incontro gratuito su “Welfare aziendale: I vantaggi per imprese e dipendenti opportunità…a TreCuori”.

Dopo il saluto di Andrea Passanti Vice Presidente Vicario Confcommercio Ravenna, ci saranno gli interventi di Marco Abatecola Responsabile Settore Welfare Pubblico e Privato Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare Confcommercio Nazionale e Alberto Fraticelli Co founder & Direttore generale TreCuori Spa Società Benefit. ModeratoreLuca Massaccesi Direttore Confcommercio Ascom Lugo

I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni: segreteria Confcommercio provincia di Ravenna via di Roma 102 tel. 0544.515718ravenna@confcommercio.it

