Al Comune di Ravenna il Premio Urbanistica con “Il Piano d’azione Ravenna Rigenera” per Darsena e ex caserma

Il Comune di Ravenna con il “Il Piano d’azione Ravenna Rigenera” si è aggiudicato il Premio Urbanistica 2019, giunto alla XIII edizione, ideato nell’ambito di Urbanpromo Progetti per il Paese, evento organizzato annualmente da Inu (Istituto nazionale di urbanistica) e Urbit (Urbanistica italiana), e che quest’anno si tiene alla Nuvola Lavazza di Torino dal 12 al 15 novembre.

La manifestazione è articolata in una serie di convegni e in una mostra per illustrare le buone pratiche riguardanti la rigenerazione urbana e il governo del territorio.

In questo contesto viene premiato “Il Piano d’azione Ravenna Rigenera”, presentato lo scorso anno ed esposto nella Gallery multimediale e nella mostra che si è tenuta al Palazzo della Triennale di Milano, ottenendo il maggior numero di voti espressi dai visitatori di Urbanpromo nel corso della manifestazione.

Il progetto prevede l’integrazione tra la città storica di Ravenna e il nuovo quartiere Darsena e che si basa su quattro obiettivi strategici:

la riqualificazione del percorso turistico-culturale-commerciale che collega i punti di accesso alla città (stazione ferroviaria, terminal bus e parcheggi) con le aree monumentali;

il completamento del restauro delle porzioni conservate di mura storiche, permettendo punti di vista inediti della città;

la rigenerazione del comparto ex caserma Dante Alighieri restituendo un’area trasformata in un parco-giardino-orti alla fruibilità di tutti, di cui è in corso la procedura di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione;

lo sviluppo di attività culturali e di inclusione sociale che possono nascere dalla rigenerazione e riqualificazione dell’area dell’ex caserma, come il coinvolgimento dei detenuti della casa circondariale, nella gestione degli orti.

Complessivamente l’attuazione dell’intero piano si svilupperà nell’arco di un decennio, mentre la rigenerazione dell’ex caserma è prevista entro il prossimo quinquennio.

“Siamo onorati di questo riconoscimento nazionale – dichiara il sindaco Michele de Pascale – ottenuto su uno dei progetti strategici per la città, la rigenerazione dell’ex caserma Alighieri. Come per il Parco Marittimo e altri grandi progetti, oggi è quanto mai importante pensare le strategie e la visione prima di procedere all’elaborazione di piani e progetti, ed è quello che stiamo facendo anche per il Piano urbanistico comunale, la grande sfida di questa legislatura”.

Nell’edizione di quest’anno di Urbanpromo, invece, il Comune espone una presentazione sulla riconversione delle aree portuali abbandonate, in particolare la Darsena, e oggi ha presentato anche il progetto del Parco marittimo che interesserà la riqualificazione dei lidi con il quale concorrerà alla prossima edizione del premio.