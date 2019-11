Obbligo corrispettivi elettronici: tre incontri di approfondimento di Confartigianato a Ravenna, Faenza e Lugo

Lunedì 18 novembre alle ore 18 in contemporanea a Ravenna, Lugo e Faenza Confartigiano promuove incontri di approfondimento sull’obbligo dei corrispettivi elettronici. Nel 2020 scontrini e ricevute fiscali verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per approfondire con gli esperti di Confartigianato ogni aspetto legato a queste novità, sono stati organizzati tre incontri (aperti alla partecipazione di tutti gli interessati) sul territorio in contemporanea presso:

Sede Provinciale Confartigianato – Viale Berlinguer,8, Ravenna

Sede Confartigianato di Faenza – Via Zaccagnini,8, Faenza

Sede Confartigianato di Lugo – Via Foro Boario,46, Lugo