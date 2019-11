Confesercenti Ravenna visita la nuova pasticceria di Borgo San Rocco “Ugo Gourmet”

Confesercenti ha visitato la pasticceria Ugo Gourmet, di via San Mama in Borgo San Rocco, aperta recentemente. Il locale offre una scelta diversificata per i suoi clienti, puntando principalmente sulla genuinità del prodotto finito, attraverso l’uso esclusivo di materie prime di qualità: assenza di conservanti o di preparati e coloranti industriali.

I titolari sono Paolo Cicognani, Maurizio Montanari, Flavio Guardigli e Gianluca Casadei, già impegnati con altre attività nel forlivese. “Abbiamo puntato sul centro storico di Ravenna – affermano i titolari di Ugo Gourmet – proponendo idee culinarie innovative, dalle colazioni al pranzo, dove si può decidere se consumare all’interno oppure optare per il take away; dal pomeriggio è possibile fare aperitivo con buffet usufruendo anche dei tavoli esterni dotati di plaid”.

“Riteniamo che Ravenna – proseguono i giovani imprenditori – possa darci grandi soddisfazioni e Borgo San Rocco, a nostro avviso, è una zona con alcune criticità, ma di grandi potenzialità e mantiene intatto tutto il suo fascino. L’attenzione al cliente è una delle nostre priorità, infatti siamo uno dei pochi locali con casse automatiche per evitare di manipolare direttamente il denaro. Utilizziamo anche dei sacchetti anti-unto, così le persone possono mettere tranquillamente in borsa i nostri prodotti.” Alla visita hanno partecipato i rappresentanti della Confesercenti di Ravenna: Mauro Tagiuri e Riccardo Ricci Petitoni.

“Ci fa piacere vedere dei giovani che scommettono su Ravenna e sul centro storico – dichiara il presidente della Confesercenti di Ravenna, Mauro Tagiuri – Paolo Cicognani, Maurizio Montanari, Flavio Guardigli e Gianluca Casadei sono competenti ed affermati nel settore. A loro va il nostro miglior augurio di buon lavoro”.