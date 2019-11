Un incontro con l’europarlamentare Paolo De Castro sullo stato attuale del mondo agricolo a Reda

Un incontro a tavola a base di pizza con l’europarlamentare Paolo De Castro. L’iniziativa, in programma domani sera, giovedì 21 novembre, alle ore 20.00, presso la sala del circolo ARCI di Reda in via Birandola 18, è organizzata dai Circoli del Partito Democratico di Reda, Granarolo e Santa Lucia. Il centro del dibattito verterà principalmente sullo stato attuale del mondo agricolo e sulle prospettive in chiave europea, ma troveranno certamente spazio anche i temi di più stretta attualità politica, anche rispetto alla prossima scadenza delle elezioni regionali. Hanno assicurato la propria presenza alla serata i rappresentanti dell’associazionismo agricolo e del mondo imprenditoriale di categoria.

Paolo De Castro è docente presso l’Università degli Studi di Bologna. Già ministro delle politiche agricole, attualmente è parlamentare europeo e primo vice-presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. In questa veste ha contribuito in maniera determinante all’attività legislativa dell’Unione Europea sui temi dello sviluppo agricolo e della sicurezza alimentare.