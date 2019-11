Domani a Ravenna il mercato di Madra, oggi un convegno sul luppolo

Domani 24 novembre si tiene l’ultimo mercato domenicale di MADRA del 2019. L’appuntamento è con le bancarelle dei contadini sotto i portici Via Gordini e via Corrado Ricci a Ravenna dalle 10 alle 19. Intanto oggi sabato 23 novembre nell’ambito di MADRA si è tenuto un convegno in Municipio sul tema “Il luppolo. I molteplici impieghi del luppolo dalla cucina all’erboristeria alla birra”. Relatori l’Assessore alle attività economiche del Comune Massimo Cameliani, Michela Nati della Cooperativa luppoli italiani, Andrea Morelli della Cooperativa Terremerse, Francesco Baldini del Darsenale, Monica Delise di DeliRA e Federico Fabbri di Molino Spadoni. Ha portato un saluto il consigliere regionale Gianni Bessi. Erano presenti i ragazzi della V C e V D dell’Istituto di Agraria Luigi Perdisa di Ravenna accompagnati dai loro professori, Eleonora Bargossi, Massimo Fanucci, Giuseppe Benini e Anna Rachele Napolitano.