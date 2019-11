L’azienda faentina Edilpiù coinvolta nel progetto di costruzione del centro parrocchiale di Viareggio

C’è anche un’azienda faentina tra le realtà che hanno partecipato all’importante progetto di ricostruzione del centro parrocchiale del quartiere Varignano, a Viareggio. L’azienda Edilpiù si è infatti occupata di fornire alla chiesa del complesso serramenti esterni, vetrate, tetto e porte blindate.

Il progetto per la costruzione del centro parrocchiale con annessa chiesa nasce dalla volontà di restituire al quartiere toscano un luogo di culto e socialità, tenendo come linea guida la relazione tra identità della struttura precedente, storia locale e sostenibilità. L’edificio ha infatti preso il posto di della chiesa demolita perché fortemente compromessa, per far posto a questo innovativo progetto di centro parrocchiale. Tanta la luminosità che contraddistingue questi nuovi spazi grazie alle vetrate e alla copertura offerte da Edilpiù. In particolare, sono stati utilizzati infissi che prevedono una ridotta manutenzione perché composti da materiali tecnologicamente avanzati e progettati per durare nel tempo.

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo a un progetto così importante per la comunità locale – spiega Marcello Bacchini, responsabile commerciale e marketing di Edilpiù -. Abbiamo portato la nostra esperienza e i nostri prodotti all’avanguardia in un progetto vasto che ha coinvolto diverse realtà nazionali. Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte per dare agli abitanti di Varignano un luogo moderno e innovativo ma allo stesso tempo attento alla storia locale, un aspetto importantissimo in questo contesto. Affiancare un importante studio di progettazione come i Tamassociati, di cui condividiamo i valori etici e progettuali del loro lavoro, è stata un’esperienza importante di cui andiamo orgogliosi”.

La nuova chiesa è stata inaugurata nel giugno scorso e conserva al suo interno molti elementi innovativi, mirati ad accoglienza ed ecologia, senza dimenticare però i valori della tradizione e della storia di quell’edificio così amato dalla comunità. La nuova chiesa di Varignano rafforza infatti il legame tra la sua comunità e l’ambiente, consentendo allo stesso tempo la conservazione della memoria e la riqualificazione di uno spazio urbano della città di Viareggio, senza lasciare indietro aspetti importanti come la sostenibilità ambientale e la sobrietà. La ricostruzione del centro parrocchiale è stata affidata allo studio Tamassociati, vincitore dell’apposito concorso lanciato nel 2015.

PROFILI

TAMassociati è uno studio attivo nei campi dell’architettura sostenibile, urbanistica, progettazione paesaggio, conduzione di processi partecipativi e didattici, grafica e comunicazione sociale. Opera attualmente in forma di studio associato, con sede principale a Venezia, e ha uffici a Bologna, Trieste e Parigi.

TAMassociati si basa su un’idea concreta: coniugare impegno civile e professione. È uno studio tecnico e creativo a servizio delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni non profit e di quella parte di società civile attenta ai valori di equità, sostenibilità, sviluppo dei beni comuni. Lo studio è tra i protagonisti planetari del Social Design e fa della eco-semplicità la sostanza del proprio approccio, ormai noto a livello internazionale, del ‘low cost/high quality’.

Abbraccia un’idea aperta e partecipativa del mestiere dell’architetto, messa in pratica in 15 anni di attività in progetti di natura diversa: dagli spazi pubblici alla cooperazione internazionale, dall’abitare solidale alla comunicazione sociale. Numerosi i premi e i riconoscimenti: nel 2013 ha ottenuto il premio Aga Khan per l’architettura per l’eccellenza rappresentata dal Centro Salam di cardiochirurgia in Sudan, il premio internazionale Ius-Capocchin per la realizzazione dell’ospedale pediatrico più sostenibile al mondo (Port Sudan) e il Curry Stone Design Prize per l’insieme della sostenibilità (sociale e ambientale) dei recenti progetti realizzati nel mondo. Nel 2014 ha vinto lo Zumtobel Group Award per l’innovazione e la sostenibilità rappresentate dall’ospedale pediatrico realizzato in Sudan (Port Sudan). È Architetto Italiano dell’anno 2014.

TAMassociati ha esposto i propri lavori in numerose mostre ed eventi internazionali, tra cui si ricorda: “Architecture is Life” presso Aga Khan University di Karachi, Pakistan, 2014; “Five Projects for a Sustainable World”, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Parigi, 2014; “AFRITECTURE – Building Social Change” presso la Pinakothek der Moderne di Monaco di Baviera, 2013; Triennale of Architettura di Milano, 2012; Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, 2012 e 2010.

Edilpiù

Edilpiù, fondata nel 1981 è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni per gli edifici. Serramenti, infissi e chiusure sia per l’esterno che per gli ambienti interni. È presente con i propri punti vendita a LUGO, RAVENNA, IMOLA e FORLI con 2.000 mq totali di esposizioni dove visionare materiali, soluzioni e prodotti selezionati dalle più importanti aziende del mercato nazionale e internazionale. Un team di lavoro competente e qualificato formato da 60 professionisti. Con oltre 20.000 referenze territoriali, Edilpiù è oggi l’azienda che garantisce ai suoi clienti soluzioni uniche ed eccellenti tramite le certificazioni conseguite per completare il valore totale del progetto di ogni nostro cliente.