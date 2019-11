Faenza. Il centro Le Cicogne compie gli anni. Festa di compleanno con la maxi torta dello Chef Sebastiano Caridi

Quest’oggi, domenica 24 novembre andrà in scena la grande festa per l’anniversario dell’apertura del Centro Le Cicogne, a Faenza.

Alle 17.30 i clienti potranno spegnere le candeline e gustare la maxi torta preparata dallo Chef Sebastiano Caridi, vincitore del talent “Il più grande pasticcere” e dal 2018 Maestro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Previsti anche tanti gadget omaggio per i presenti.

L’evento è gratuito e non richiede prenotazione.