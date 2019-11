Ravenna. In Cna un Focus su “invio telematico dei corrispettivi”

Lunedì 25 novembre. alle ore 18.00. presso la sede di Ravenna in viale Randi 90, la CNA promuoverà un focus sulle novità relative all’invio telematico dei corrispettivi, che entreranno in vigore nel 2020.

Interverranno Giovanni Alessandrini, responsabile Servizi alle Imprese di CNA Ravenna, Luca Cantagalli, responsabile Settore Fiscale di CNA Ravenna, e Maria Grazia Penserino, responsabile Settore Imposte Indirette, che spiegheranno come e cosa fare, gli obblighi e gli strumenti necessari al corretto svolgimento della procedura.

L’iniziativa sarà trasmessa anche in videoconferenza in altre sedi della provincia.

Cervia: Sala Girasoli, Casa del Volontariato, via Villafranca 8/B

Faenza: Sala della Tecnica e del Sapere, CNA Faenza, via San Silvestro 2/1

Lugo: Sala Conferenza, CNA Lugo, via Acquacalda 37/1.

Al termine degli interventi sarà dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

E’ gradita la prenotazione online al link bit,ly/trasmissione_corrispettivi_CNARa oppure tramite la segreteria organizzativa: sig.ra Marzia Casali – tel. 0544 298511 – cna@ra.cna.it