Ravenna. In Confartigianato un seminario sulla ‘Dichiarazione di Conformità’

Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 17.30 presso la Sede provinciale di Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, è in programma il seminario incentrato sul tema: ‘Dichiarazione di conformità e di rispondenza in campo idro-termo-sanitario: l’importanza della corretta compilazione norme, buone prassi, casistiche e software’.

Rivolta agli imprenditori ed agli addetti dell’impiantistica, in modo particolare al settore della termo-idraulica, questa iniziativa è organizzata all’interno della rassegna ‘Festival della Cultura Tecnica’ e gode del contributo della Camera di Commercio di Ravenna.

Il seminario è incentrato sull’analisi, le particolarità e le casistiche legate alla corretta compilazione della ‘Dichiarazione di Conformità’, della ‘Dichiarazione di Rispondenza’ e della modulistica obbligatoria, con le valutazioni sull’operatività quotidiana ed i riferimenti alle norme tecniche.

Gli argomenti sopra indicati verranno illustrati anche usando un software applicativo per la compilazione delle dichiarazioni con le relative modulistiche, anche riguardo gli schemi di impianto e quanto altro è necessario per la tenuta dei documenti in campo GAS, Elettrico e Fonti Energetiche Rinnovabili.

Programma del seminario

INTRODUZIONE

Andrea Demurtas – Responsabile Settore Impianti Confartigianato Provincia di Ravenna

RELAZIONI TECNICHE

Paolo Zecchini – Teknologica

Roberto Zecchini – Teknologica

La partecipazione ai seminari è aperta a tutti, libera e gratuita.

Per informazioni tel. 0544 516191, mail: andrea.demurtas@confartigianato.ra.it