Valli & Pinete. Nono e penultimo appuntamento con il Ristorante La Gardela

Da lunedì 25 novembre sarà il Ristorante La Gardela a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali.

Si tratta del nono e penultimo appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 22° edizione”. Sono dieci i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: ogni ristorante proporrà per sette giorni menù preparati secondo la tradizione oppure attraverso la ricerca, l’innovazione e l’interpretazione di ricette tradizionali, ma sempre con l’intento di esaltare i prodotti del territorio, per un totale di 70 serate.

Ristorante La Gardèla, Via Ponte Marino 3 – Ravenna

tel. 0544/217147• www.ristorantelagardela.com

Da 25 novembre all’1 dicembre 2019

MENÙ

Trancetti dorati ai funghi con crema delicata al raviggiolo

Zuppetta di manfettini e ceci al rosmarino

Pappardelle al ragù di coniglio con bianchetto di pineta

Intingolo di capriolo al ginepro con polenta rustica e fagioli borlotti all’uccelletto

Crostata di mele cotogne con crema antica al marsala

VINI

“Famous” Rubicone Bianco da Uve Famoso – Tenuta S.Lucia

“Federico” Sangiovese di Romagna Superiore, Pandolfa

“Solara” Albana di Romagna Passito, Celli

Acqua – Caffè