Due studentesse di Ravenna lanciano “Airitage”, innovativo progetto per la conservazione di beni artistici privati

Si chiamano Eda Murtić, 25 anni, di Bergamo e Sonia Spiniello, 27 anni, della provincia di Milano, le due studentesse ideatrici del terzo progetto d’impresa, “Airitage“, selezionato tra le quattro idee di impresa vincitrici del bando coLABoRa 2019, progetto nato dall’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ravenna in collaborazione con Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) che ha portato, grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e al supporto di Eni, alla realizzazione di un incubatore di impresa e spazio di coworking nella Darsena di città.

Eda e Sonia hanno frequentato l’Università di Milano, dove è nata la loro amicizia e dopo tre anni hanno deciso insieme di trasferirsi a Ravenna per frequentare il corso di Science for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage. Oggi, prossime alla laurea, si sono chieste cosa fare per il loro futuro, da dove partire per poter svolgere, in Italia, il lavoro dei loro sogni, su cui hanno investito tanti anni di studio, impegno e dedizione. Ed è proprio da questo interrogativo che è nata l’idea d’impresa “Airitage”, messa per iscritto a giugno 2019 e vincitrice del bando 2019 di coLABoRa.

“Il nostro progetto è il risultato di un momento di incertezza legato al nostro futuro lavorativo – ci spiega Sonia Spiniello -. Io ed Eda, durante quest’ultimo anno di magistrale, ci siamo più volte confrontate, a volte fantasticando, su cosa sognassimo di fare una volta conclusi gli studi. Da qui è nato Airitage.”



Eda Murtić e Sonia Spiniello

“Le incertezze, i dubbi e le paure sono purtroppo tante – prosegue Eda Murtić -. Sappiamo quanto sia difficile e complicato riuscire a trovare uno sbocco lavorativo nel nostro settore, soprattutto in Italia e al giorno d’oggi. Così un giorno io e Sonia ci siamo guardate negli occhi e ci siamo chieste cosa ci piacerebbe fare, dove volevamo arrivare. Il lavoro dei nostri sogni non è quello che si limita alla sola attività scientifica di laboratorio, ma vorremmo lavorare direttamente a contatto con le opere, dove esse vivono, come ad esempio nelle gallerie d’arte, aste e case private. Così abbiamo delineando una prima bozza, ponendo come focus principale la conservazione e lo studio scientifico dei materiali artistici per la conservazione. Poter lavorare, osservare e valutare le opere d’arte direttamente nei luoghi in cui si trovano, è infatti ciò che ci appassionare fare, ciò su cui abbiamo finora improntato la nostra formazione.”

“E coLABoRa è stata un coincidenza fortunata – aggiunge Sonia Spiniello -. Dopo qualche mese, abbiamo trovato il bando, definito per iscritto le linee di Airitage e ci siamo buttare in questa nuova avventura. Quasi tutti i giorni io ed Eda ci troviamo negli uffici della Darsena per confrontarci e sviluppare le fasi dell’iter progettuale; stiamo sfruttando al massimo tutto quello che coLABoRa ci offre. Abbiamo la possibilità di partecipare a tanti corsi, laboratori, convegni del settore che coLABoRa organizza e ci comunica se promossi da altri enti o imprese, come Comune di Ravenna, Cna, Museo Classis, ecc. Siamo sempre aggiornate su corsi e formazione, cerchiamo sempre di metterci in gioco, di prendere tutto il buono e l’utile che ci viene proposto anche perché Airitage è un progetto nuovo nel settore dei beni artistici, quindi abbiamo ancora tanto da imparare.”

“I referenti coLABoRa – continua Eda Murtić– sono fonte di grande ispirazione per tutti i vincitori del bando, sono fantastici e dei veri professionisti, ci dimostrano sempre tanta disponibilità e ci stimolano ad andare avanti, credendo fortemente in quello che facciamo.”

“Con Airitage vogliamo offrire ad enti, musei e privati, un servizio taylor-made che miri al mantenimento e alla conservazione dei beni artistici di loro proprietà e che in sostanza – dichiara Sonia Spiniello – conta tre tipologie di intervento: una consulenza audit, in cui dopo un primo sopralluogo, elaborare un protocollo scientifico di prevenzione al fine di creare le condizioni migliori per la salvaguardia del bene; laddove necessario, e valutato lo stato di conservazione, seguirà una scelta di analisi diagnostiche e controlli per la valutazione di eventuali restauri ed interventi. Per questo secondo step sarà necessario appoggiarci ad un laboratorio, dove faremo le analisi. L’ultima fese prevede invece una fase di coordinamento e di gestione degli interventi programmati.”

“Il nostro obiettivo è quello di portare consapevolezza sulla certezza che ciò che abbiamo di valore non duri nel tempo e che ogni materiale subisce un processo di deterioramento per via delle costanti interazioni con l’ambiente. Ciò comporta una progressiva perdita del valore del bene ed ad un aumento del deterioramento dello stesso. Con le conoscenze apprese durante il nostro percorso accademico – continua Sonia Spiniello -, vogliamo applicare la scienza all’arte nell’habitat naturale dei beni artistici, ossia nelle case di privati, nelle gallerie e dove esse vengono esposte, al fine di istruire il cliente alla necessità e all’importanza della prevenzione. Ad oggi abbiamo definito il protocollo scientifico, e quest’anno di lavoro con coLABoRa ci servirà per costituisci e lanciare la nostra start-up.”

“C’è ancora tanto da fare, avremo bisogno di collaborare con i professionisti del settore e i musei, avviare partnership e lanciare una prima campagna marketing per poi riuscire a costituirci entro giugno 2019 – ci dice Eda Murtić – . Ma siamo contente dei primi passi fatti e abbiamo la grinta giusta per proseguire. Un consiglio spassionato che ci sentiamo di rivolgere ai giovani di oggi, è quello di mettersi sempre in gioco, rimboccarsi le maniche, perché a volte non basta cercare il lavoro dei propri sogni, bisogna piuttosto inventarselo.”



Eda Murtić e Sonia Spiniello

“Non abbiamo mai pensato di lasciare l’Italia una volta conseguita la laurea – conclude Sonia Spiniello -. Prima vogliamo pensare e credere di potercela fare qui, anche se sappiamo quanto oggi sia complicato gettare le basi di una nuova azienda. Siamo molto fiduciose e continueremo ad esserlo: di sacrifici ne abbiamo fatti tanti, quelli non ci spaventano. Abbiamo sempre lavorato anche durante gli studi, viviamo già lontane dalle nostre famiglie, ma ci piace pensare che anche in futuro potremo continuare a vivere in Italia e svolgere il lavoro che ci piace fare. È stato importantissimo per noi e per continuare a lavorare al progetto – e continua ad esserlo – il grande sostegno che abbiamo ricevuto da chi ci sta attorno, dai nostri compagni, dagli amici e dai parenti, da coLABoRa. Sarebbe stato tutto più difficile senza di loro. Appoggiarsi a qualcuno non è sinonimo di debolezza, come a volte si pensa; per noi è stata una grande opportunità di confronto per ricaricare le pile e per continuare a credere ed investire su ciò che facciamo”.