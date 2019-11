“Legalità ci piace”. Incontro in Confcommercio Ravenna sul tema della lotta alla contraffazione

In occasione della 7° edizione della Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace”, il Consiglio Confcommercio provincia di Ravenna organizza un incontro sui temi della legalità, con riferimento anche alla contraffazione.

All’incontro che si svolgerà presso Confcommercio provincia di Ravenna (Via di Roma 102 – Ravenna – Sala Comitato di Presidenza) martedì 26 novembre, alle ore 10.30, parteciperà il Procuratore della Repubblica di Ravenna, Dott. Alessandro Mancini.

Dopo la relazione introduttiva da parte di Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, il Procuratore interverrà sul tema della legalità in provincia di Ravenna, con riferimento anche alla contraffazione.