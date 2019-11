Alla Campaza di Fosso Ghiaia l’incontro “Welfare della Gente di Mare”

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, organizza per giovedì 28 novembre, alle ore 19:30, presso il ristorante “La Campaza”, in via Romea n. 395, Fosso Ghiaia, una riunione conviviale sul tema: Welfare della Gente di Mare.

Il Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna è stato istituito il 23 febbraio 2009 ed è composto da Capitaneria di Porto di Ravenna, Comune di Ravenna, Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centro Settentrionale, I.T.F. Ravenna, Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari Emilia Romagna, Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali, Corpo Piloti di Ravenna, S.E.R.S. rimorchiatori Ravenna, Gruppo Ormeggiatori Ravenna, Avvisatore Marittimo e Apostolato del Mare Stella Maris.

Il Comitato è apolitico, senza scopo di lucro e coordina le azioni relative alla promozione e allo sviluppo del welfare della gente di mare attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la promozione di iniziative volte a individuare e soddisfare i bisogni dei marittimi in particolare tramite il braccio operativo del Comitato, costituito dalla Stella Maris di Ravenna. Il Comitato agisce affinché il porto di Ravenna sia riconosciuto e fatto conoscere ai marittimi che girano il mondo come un porto amico, “una casa lontano da casa”, dando un esempio di civiltà, professionalità e solidarietà verso la gente di mare.

In occasione del decennale della sua costituzione il Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna ha pubblicato un libro (Edizioni Mistral e Comitato Welfare) che racconta di come, 10 anni fa, il Porto di Ravenna fosse in black list, mentre ora é uno dei più apprezzati dai marittimi. Questo grazie all’impegno solidale di tutto il cluster portuale.

Il libro, attraverso racconti e foto, ripercorre tanti episodi dell’attività del Comitato Welfare, riproponendo anche alcuni fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel mondo portuale. Se ne parlerà con il Presidente del Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna, Carlo Cordone, e con Padre Pietro Gandolfi, Direttore presso l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti e Apostolato del Mare e Cappellano presso l’Assistenza Religiosa al Porto di Ravenna (Stella Maris).

Seguirà la cena sociale riservata ai soci del Club ed ai loro ospiti.