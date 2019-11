Al Cescot di Ravenna arriva il corso per Agente Immobiliare

Il CESCOT di Ravenna, scuola d’impresa della Confesercenti di Ravenna, organizza in partenza dal 13 gennaio 2020, un corso serale preparatorio all’esame, presso la Camera di Commercio, per ottenere l’iscrizione al Ruolo Agenti Immobiliari (200 ore). Si tratta di una professione che dopo un periodo di difficoltà correlato alla crisi del settore immobiliare, oggi sta conoscendo una sensibile ripresa.

Il programma prevede approfondimenti su diverse materie fra cui: diritto, catasto, legislazione, locazioni commerciali, urbanistica. In questo ambito, così come in altri, siamo di fronte a forme di “abusivismo”, con personaggi improvvisati che esercitano la professione senza averne i titoli e senza offrire, pertanto, adeguate forme di garanzia e sicurezza verso chi si accinge ad una scelta importante come l’acquisto o la vendita di un immobile.

Sempre meglio affidarsi a chi ha competenza e professionalità, grazie ad un lungo percorso formativo che permette di ottenere l’iscrizione al Ruolo Agenti. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Cescot Ravenna in Piazza Bernini o telefonare allo 0544.292711.