Turismo e infrastrutture in Romagna. Summit dei Sindaci a Ravenna con il Presidente della Regione Bonaccini

“Una Romagna più forte per una regione che cresce. Turismo e infrastrutture” è questo il tema dell’incontro che è in programma oggi sabato 30 novembre, dalle 14.30 alle 17.30 a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy 12 a Ravenna. Organizzato dalla Regione Emilia-Romagna interverranno il presidente Stefano Bonaccini, l’assessore regionale a Turismo e commercio Andrea Corsini, il presidente di Apt Servizi Davide Cassani, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.