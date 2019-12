Valli & Pinete. Decimo e ultimo appuntamento con il Ristorante Cà del Pino

Da lunedì 2 dicembre sarà il Ristorante Cà del Pino a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali.

Si tratta del decimo e ultimo appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 22° edizione”. Sono dieci i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: ogni ristorante proporrà per sette giorni menù preparati secondo la tradizione oppure attraverso la ricerca, l’innovazione e l’interpretazione di ricette tradizionali, ma sempre con l’intento di esaltare i prodotti del territorio, per un totale di 70 serate.

Ristorante Cà del Pino

Via Romea Nord n. 295 – Ravenna – tel. 0544/446061 • www.casaspadoni.it

Dal 2 all’8 dicembre 2019

MENÙ

Baccala cotto a bassa temperatura con crema di zucca e piccole verdure

Brodo matto di valle, con manfrigul e ragù di seppia

Ravioli ripieni di pappa al pomodoro, carciofi e fonduta di “Stanco”

Germano reale brasato con verza saltata e flan di verdure

Ricotta mantecata alle fave di Tonka, biscotto al sale dolce di Cervia e pinoli caramellati

VINI

Romagna Albana “A” 2018, az. Monticino Rosso

Romagna Sangiovese superiore “Don Pasquale “ 2017,

az. Podere Palazzo Moscato d’Asti 2018, az . Cascina Fonda

Acqua – Caffè