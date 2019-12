Assemblea annuale Confesercenti Ravenna e Cesena. “Imprese chiedono miglioramento delle infrastrutture”

Si è svolta ieri, lunedì 2 dicembre, presso la Fiera di Cesena l’Assemblea annuale congiunta delle Confesercenti di Ravenna e Cesena: molto partecipato, il tradizionale appuntamento di fine anno ha visto i dirigenti dell’associazione impegnati in un confronto pubblico aperto con i due sindaci delle città di Ravenna e di Cesena, Michele De Pascale e Enzo Lattuca.

La presentazione della ricerca “La Romagna che vorrei”, condotta dal Centro Studi delle due Confesercenti territoriali su un campione di 150 imprese associate, è stata lo spunto per un’animato dibattito su diversi temi e sulle priorità emerse grazie ai dati raccolti. Argomento principale è stato il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture che gli imprenditori locali considerano all’unanimità il punto centrale per lo sviluppo economico, commerciale e turistico, del territorio. Si è parlato inoltre di strategie condivise per l’ottimizzazione delle risorse e di strumenti per affrontare la grande trasformazione che il mondo del commercio al dettaglio delle città sta vivendo.

I dirigenti di Confesercenti Ravenna e Cesena hanno ribadito l’importanza del ruolo della politica locale, chiamata a recepire le esigenze concrete delle imprese e ad agire, e il loro impegno a confrontarsi costantemente con l’amministrazione pubblica per lavorare nella stessa direzione e nell’interesse di tutti.