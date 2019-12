Ravenna ha il suo nuovo Forum, una nuova Basilica, una nuova grande piazza coperta, chiamate come volete il nuovo Mercato Coperto Ravenna che sarà inaugurato giovedì 5 dicembre alle ore 10.30 e che è stato presentato oggi 3 dicembre in anteprima alla stampa. Lo spazio è stato magnificamente recuperato e rifunzionalizzato per ospitare isole gastronomiche tematiche. L’arredamento è eclettico ed estremamente accurato, pieno di fascino. Il Mercato Coperto Ravenna offre un colpo d’occhio stupefacente. È proprio un bel centro che mescola sapientemente antico e moderno e che, soprattutto, è accogliente. Con un’ampia area di ritrovo e per gli appuntamenti culturali al piano superiore.

Uno spazio così è degno di una grande capitale europea e non ti aspetti di trovarlo in una città di provincia come Ravenna. A questo pensiero che ha attraversato la mente di molti ha dato una prima risposta il Sindaco Michele de Pascale quando ha detto, con orgoglio, che questo spazio va benissimo a Ravenna perchè Ravenna è una grande capitale. E in questo caso l’iperbole ci sta e non rappresenta solo un tributo al passato.

di 34 Galleria fotografica 3 dicembre 2019: anteprima del nuovo Mercato Coperto Ravenna









Il nuovo Mercato Coperto Ravenna è un luogo ritrovato, dopo i lunghi anni di chiusura e non fa certo rimpiangere il vecchio mercato che negli ultimi anni aveva un’aria piuttosto dimessa e trasandata. È anche uno spazio innovativo dove fare la spesa quotidiana, mangiare, scoprire le eccellenze del territorio, incontrarsi e assistere a eventi e appuntamenti culturali, aperto tutti giorni dal mattino fino a tarda sera. Il 5 dicembre alle 10,30 riapre dunque nel pieno centro storico di Ravenna lo storico Mercato Coperto. Dopo i lavori di recupero e trasformazione condotti da Coop Alleanza 3.0, e il nuovo allestimento e l’offerta curati da Molino Spadoni, il grande edificio del 1922 di proprietà del Comune di Ravenna è stato svelato oggi dal sindaco Michele de Pascale, dal vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta e da Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni; a illustrare il restauro e la trasformazione funzionale dell’edificio l’architetto Tiziana Maffei, docente dell’Università di Bologna che è stata direttore dei lavori ed è oggi alla guida della Reggia di Caserta, e Beatrice Bassi, amministratore delegato di MC, società del Gruppo Spadoni dedicata alla gestione del Mercato.

Il Mercato Coperto di Ravenna, in Piazza Andrea Costa, è un bellissimo edificio di stile classico dei primi del ‘900, riconosciuto come Mercato Storico e di interesse storico-artistico: da sempre il polo commerciale più importante del centro. Dopo una prima ristrutturazione del 1984, ha visto un progressivo declino commerciale e strutturale, finché la riqualificazione e la gestione sono state affidate con un Bando pubblico dal Comune di Ravenna a Coop. Il progetto porta la firma di Paolo Lucchetta, responsabile del Master IUAV Retail Architecture and Design for Social and Commercial Purposes, e ha comportato investimenti per oltre 13 milioni di euro: 10,4 milioni di Coop Alleanza 3.0 per il restauro, l’adattamento funzionale e la realizzazione di un punto vendita Coop nella struttura, e 2,7 milioni di euro di Molino Spadoni. Quest’ultima azienda ha curato l’allestimento e seguirà la nuova gestione con due ristoranti, 7 nuovi chioschi (panetteria, pescheria, banco succhi ed estratti, salumi e formaggi, piadineria, macelleria e gastronomia, griglieria), bar, pralineria, gelateria, cocktail bar, spazio eventi e cultura, libreria e temporary shop.

LA STORIA E LA RINASCITA DEL MERCATO

I lavori, partiti effettivamente nel 2017, hanno portato alla luce importanti reperti archeologici, dato che il Mercato sorge in un’area vocata ai commerci fin dal V secolo, dove operava una delle più antiche corporazioni di pescatori del mondo, la Casa Matha. Il suo simbolo, raffigurato anche nel logo del nuovo Mercato, è appunto la coppia di delfini, o pistrici, della Casa Matha: il grande gruppo scultoreo di pietra, simbolo di fortuna e ricchezza, è tornato, restaurato, all’ingresso.

Il Mercato Coperto punta ora ad essere un vero centro di attrazione economica e sociale di livello europeo per i cittadini e i turisti di Ravenna, riqualificato con una particolare attenzione alla accessibilità ed alla sostenibilità. All’interno, è stato realizzato un primo piano, portando a circa 4.000 metri la superficie calpestabile, accessibile grazie a scale, scala mobile ed un ascensore. L’edificio ha un nuovo ingresso su via Cavour che lo connette meglio al centro storico, e risponde ai parametri del protocollo LEED (Leadership Energy and Environmental Design) Commercial Interiors, come la conservazione più accurata possibile dell’esistente evitando inutili demolizioni, la scelta di materiali e di tecnologie ecocompatibili, il risparmio energetico e dell’acqua, ed i principi del “Design for all”, per l’accessibilità̀ totale per le persone diversamente abili.

Per gli arredi e l’allestimento, Molino Spadoni ha scelto pezzi unici di antiquariato e modernariato che fanno rivivere il fascino delle epoche attraversate dal Mercato: dal tavolo ricavato da un’antica barca lagunare dei pescatori comacchiesi per la raccolta delle anguille, fino ai disegni originali di Benito Jacovitti, tra i maggiori fumettisti italiani del ‘900, i banchi Deco degli anni ’30, i manichini e i pupazzi in cartapesta autentici, degli anni ’50.

MICHELE DE PASCALE: è un’emozione vedere il Mercato Coperto così bello, recuperato e riaperto

“Grazie. È un’emozione vedere il Mercato Coperto così bello, recuperato e finalmente riaperto. È una grandissima soddisfazione, è una perla nel cuore della città. È stato fatto un lavoro strepitoso, grazie a chi ha saputo valorizzare questo nostro patrimonio cittadino. È un intervento di qualità che restituisce a cittadini e turisti un luogo simbolo di Ravenna – così il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale – recuperando uno degli immobili più rappresentativi del nostro centro storico. Il desiderio della città era di riavere questo spazio pubblico. Due importanti realtà imprenditoriali del territorio hanno deciso di investire in un luogo di incontro, di socialità e cultura, aperto da mattino a tarda sera, nel cuore di Ravenna in una zona che negli ultimi anni è divenuta il distretto del gusto, arricchendosi di tante attività commerciali e di locali pubblici. Ora il Mercato Coperto è rinato. Grazie, grazie, grazie di cuore.”

ANDREA VOLTA: è un progetto che guarda all’oggi ma anche al domani

“Con il progetto del Mercato Coperto, Coop Alleanza 3.0 ha voluto investire in un progetto che guarda all’oggi ma anche al domani – spiega il vicepresidente della Cooperativa, Andrea Volta – Ci siamo impegnati a restaurare e gestire il mercato per 35 anni: la Cooperativa vuole contribuire anche così a riqualificare, rafforzare e migliorare il centro storico ed il commercio della città intervenendo su un edificio di valore. Lo abbiamo fatto perché Coop non è un’impresa come le altre, e una delle sue caratteristiche è l’intergenerazionalità. Il nostro patrimonio deriva anche dalle generazioni di soci che credono nel valore della mutualità, dell’aiutarsi l’un l’altro e del fare insieme. Con il restauro e la riapertura del mercato, parte di questa eredità torna a Ravenna e ai suoi cittadini, a coloro che la visitano da tutto il mondo e alle generazioni future”.

LEONARDO SPADONI: non è un solo luogo, ma mille luoghi, non una sola vocazione, ma tante anime

“In sei anni di lavoro duro e complesso su questo progetto – sottolinea Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni – abbiamo capito che il Mercato Coperto di Ravenna non è un solo luogo, ma mille luoghi, non una sola vocazione, ma tante anime. Ed è questa varietà che abbiamo cercato di trasmettere pensando interni e arredi, facendo rivivere lo spirito delle botteghe e le lavorazioni artigiane che sono il cuore del sapere italiano del cibo. E’ uno spazio pensato per essere vissuto da ravennati e turisti, da chi ama la nostra splendida città, dove fare acquisti quotidiani, incontrarsi, bere un caffè, navigare con la fantasia tra mille oggetti o con una connessione veloce. Dove lavorare e divertirsi, vedere uno spettacolo o acquistare un libro, sorseggiando un cocktail importante o un buon sangiovese: un posto fluido, vario”

UN MERCATO “EUROPEO” DOVE VIVERE E FARE LA SPESA

Il Mercato Coperto Ravenna è uno spazio di livello europeo, dove fare la spesa di tutti i giorni, acquistare o consumare sul posto le migliori specialità locali, incontrarsi dal mattino fino a tarda sera per un caffè, uno spuntino o un appuntamento culturale.

Nel punto vendita Coop, in 230 metri quadrati i clienti troveranno un assortimento di prodotti per la piccola spesa quotidiana o per un acquisto “dell’ultimo momento” ma di qualità. Nelle scansie fatte di materiali e finiture armonizzate con il resto della struttura, spazio all’ortofrutta tutta biologica sfusa e confezionata, specialmente di stagione, a salumi e latticini del territorio e a marchio Coop, fino ai prodotti surgelati. L’offerta è completata da prodotti non alimentari di uso quotidiano, come gli accessori per la telefonia, pile, lampadine, complementi per la cucina, la casa e cancelleria.

Nelle botteghe di Molino Spadoni l’offerta si basa prodotti di qualità, realizzati secondo criteri di sostenibilità, di presidio e controllo della filiera e di autenticità e genuinità dei sapori, con una scelta molto ampia che attraversa il nostro paese e ne raccoglie le migliori eccellenze regionali. Una proposta che varierà nel corso dell’anno, destinata alla spesa quotidiana o a quella più importante, all’asporto o al consumo all’interno del Mercato, dove sarà possibile trovare formaggi, salumi, carni, pasta fresca tirata a mano dalle sfogline e “azdore” romagnole, così come prodotti di gastronomia, tutti provenienti da produttori accomunati dalla stessa filosofia. Oltre alla Mora Romagnola si troveranno numerose varietà di carni, provenienti da allevamenti naturali a terra, che condividono la filosofia di benessere animale che viene perseguita nella “Fattoria di Palazzo Zattaglia” del Gruppo. Questo sarà il filo conduttore di tutti i banchi quindi anche della pescheria, della panetteria, del banco estratti e succhi. All’interno del Mercato inoltre verrà servita birra cruda prodotta dal birrificio del Molino Spadoni appositamente per il Mercato Coperto, non pastorizzata e non filtrata, con ricette dedicate e che varieranno nel corso dell’anno.

In quest’ottica, Molino Spadoni ha scelto di affidare la caffetteria ad un partner specializzato, di indiscussa competenza nel mondo di caffè e miscele: il Gruppo Pascucci seguirà il bar principale dell’atrio proprio all’ingresso di Piazza Andrea Costa, la zona cioccolateria e praline con marchio Rizzati e la gelateria artigianale. Al piano superiore, con affaccio sul piano terra e sulle ampie vetrate dello splendido edificio, un importante bar in stile Decò, destinato alla mixologia botanica e ai “classici”, per un aperitivo o un dopo cena, anche gustando in compagnia le fragranti “pizze alla pala”.

Aperto dalla tarda mattinata fino ad oltre la mezzanotte, offre tavoli e sedute libere per tutta la giornata e affianca il palco destinato a spettacoli, concerti, presentazioni ed eventi, Ci si potrà sedere liberamente anche solo per godersi uno degli speciali burger acquistati al piano inferiore oppure per un goloso cono di fritti, o per un calice di vino, una tisana, o un gelato.

Sempre al primo piano, c’è anche la libreria, che con la collaborazione di Librerie.coop offrirà una scelta selezionata di titoli, presentazioni con gli autori e diverse opportunità regalo per il Natale. L’offerta culturale dello spazio sarà seguita con la collaborazione delle principali istituzioni cittadine, come Ravenna Festival, con proposte site specific, Fondazione Ravenna Antica e gli enti di promozione del turismo. I servizi generali della struttura sono affidati al Gruppo IGD.

Tutti i chioschi saranno aperti tutti i giorni, dalle 8 alle 24, e anche più tardi in serate speciali come il Capodanno; il bar aprirà invece alle 7; il supermercato Coop, fino al 6 gennaio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21.

GLI EVENTI INAUGURALI

Gli eventi inaugurali del Mercato uniranno buon cibo, cultura, convivialità e solidarietà. Il 5 dicembre alle 10.30, a tagliare il nastro per la riapertura al pubblico saranno il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, insieme a Don Alberto Brunelli, vicario generale dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, con il prefetto Enrico Caterino, il vice presidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta e l’amministratore delegato di Molino Spadoni, Leonardo Spadoni. Tutta la città è invitata alla grande inaugurazione che darà nuova vita al più antico mercato alimentare cittadino e a un programma di eventi che, nei prossimi mesi, vedranno la collaborazione delle principali istituzioni culturali cittadine, come Ravenna Festival e Fondazione RavennAntica, oltre che degli enti di promozione turistica della città.

Prima dell’apertura, però, saranno innanzitutto i dipendenti e i più stretti collaboratori di Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni a vivere il mercato: questa sera, 3 dicembre, saranno protagonisti della “Prova generale” prima dell’apertura, con una cena informale in cui si testerà la gestione operativa.

Domani sera si terrà “L’anteprima”: una serata riservata, a inviti, in cui le istituzioni della città e tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita del Mercato potranno scoprirlo, in un appuntamento conviviale condito da musica e solidarietà. Durante l’anteprima si esibirà l’eclettica band dei Musicanti di San Crispino e Linea Rosa – associazione che sostiene le donne vittime di violenza e i loro bambini – metterà all’asta 100 borse numerate, ciascuna unica e diversa dalle altre. Un’asta che chiude simbolicamente il cantiere nel segno del riuso, dell’economia circolare e della solidarietà.

Le borse nascono, infatti, dal riutilizzo del grande telone stampato in pvc che ha decorato il cantiere del Mercato Coperto di Ravenna con un’opera fotografica di Enzo Pezzi e Nino Carnoli sui monumenti e i panorami della città. Sono state prodotte per Coop Alleanza 3.0 dalla Cooperativa sociale San Vitale di Ravenna che opera a sostegno della disabilità, dei minori con esigenze speciali e di adulti che necessitano di reinserimento sociale; i proventi dell’asta andranno a sostegno delle attività di Linea Rosa, che ha scelto come banditrice per la serata l’attrice Maria Pia Timo.

GLI ARREDI DEL MERCATO COPERTO RAVENNA

Gli arredi del nuovo Mercato Coperto di Ravenna sono stati scelti da Leonardo Spadoni e Beatrice Bassi di Molino Spadoni uno ad uno, in un percorso di ricerca eclettico iniziato nel 2013 viaggiando in tutta Italia: arrivano da fiere importanti e mercatini di paese, nobili antiquari o più semplici robivecchi, cantine, botteghe. Si tratta di pezzi unici, sia per la loro originalità, sia per il modo in cui sono stati contestualizzati ed attualizzati, che consentono ai visitatori di immergersi nel fascino delle diverse epoche attraversate dal Mercato e della storia del nostro paese.

L’interpretazione data al magnifico spazio architettonico in cui vivranno si è basata sulla ricerca e sull’adattamento di singoli elementi di arredo già ricchi e portatori di qualità e di valori propri, adattandoli ed affiancandoli, ove utile e necessario, ad elementi contemporanei e squisitamente tecnici. Un “gioco di incastri” fatto di grande attenzione ai materiali ed alle loro lavorazioni, alla coerenza con il luogo, per rendere il Mercato uno spazio caldo, unico, piacevole e accogliente. Ad esempio, le tipologie di finiture: dall’uso del peltro e dell’ottone alla verniciatura delle vetrate eseguita a pennello e non con sistemi industriali, che potranno apparire meno perfette di quelle standard, ma certamente più vere e di sapore.

In questo lavoro Molino Spadoni si è avvalso dell’aiuto e della creatività di molti artigiani: fabbri, elettricisti, falegnami, tappezzieri, coordinati da Costa Group, che firma il progetto generale ed ha contribuito alla realizzazione dell’insieme.

Tra gli elementi più significativi:

– mobile cocktail bar (piano superiore): originale Déco degli anni ’20; il lavoro artigianale ha consentito di recuperare tutte le parti originali e di implementarle con quanto necessario a renderlo attuale, funzionale e funzionante. Tutte le lavorazioni sono state eseguite nel totale rispetto dell’oggetto originale, il quale presenta ancora gli specchi dell’epoca a taglio mosaico. Al di sopra del mobile, una gargolla in terracotta e un gruppo di frati in gesso: sculture originali acquistate in un mercato antiquario;

– disegni di Benito Jacovitti, tra i maggiori fumettisti italiani del ‘900, e poster originali dei Beatles decorano l’area eventi open space;

– manichini degli anni ’50, allestiti in atmosfera natalizia, sovrasteranno il grande spazio centrale comune;

– tavolo “barca” (nella foto): la base è un’antica barca lagunare dei pescatori comacchiesi, destinata alla raccolta delle anguille, attorno alla quale è stata costruita una “ossatura” in ferro e piani in vetro; il tutto consentirà di utilizzarlo al fianco della panetteria come tavolo da pranzo o cena a seduta libera, ammirandone la bellezza e originalità;

– banchi bar delle aree ristoranti: sono stati assemblati banchi in legno fine ‘800, opportunamente modificati da esperti artigiani e falegnami, ed elementi contemporanei con finitura in peltro, arricchiti dalle sagome delle More Romagnole dorate (simbolo grafico scelto da Casa e Molino Spadoni, evocativo dell’allevamento semi brado di oltre 90 ettari sulle colline di Zattaglia);

– Mobili retro banco: lavandini gemelli d’epoca in marmo bianco Carrara completati con mobili tecnici opportunamente verniciati ed alzate con finitura ottone;

– lampadari da antiche gabbie per uccelli: acquistate nel tempo in diversi mercatini d’Italia, sono state ripristinate da un esperto falegname e tecnicamente allestite con illuminazione;

– sedie da cinema anni ’50 in legno provenienti da un antico cinema oggi non più esistente, l’Excelsior in provincia di Parma, che sostituiranno sedute più tradizionali sia al piano inferiore che superiore del Mercato coperto;

– i marmi del rivestimento di alcuni banchi e pareti delle aree lavorazione sono realizzati con singole mattonelle sapientemente posate dagli artigiani e accentuano il valore anch’esso artigianale delle lavorazioni che vi si effettueranno;

– la griglia, fatta a mano da uno degli storici fabbri delle colline faentine, costituirà un punto di alta qualità dello spazio sia per la bellezza del manufatto che per la magia della cottura tradizionale;

– i 5 lampadari della zona gelateria sono in cristallo, databili fine ‘800. Per attualizzarli sono stati inseriti elementi in legno da costruzione;

– il banco gelateria in stile Déco (’20 -’30) con retro banco originale è stato perfettamente restaurato e l’inserimento degli elementi tecnici è eseguito il linea con gli originali allo scopo di non perdere la bellezza dell’insieme.

– il bambino in cartapesta, proveniente da una gelateria e databile agli anni ’50, è stato realizzato a Napoli e acquistato in un mercato antiquario a Parma; ora sovrasta uno specchio nell’open space adiacente alla zona bambini della libreria

– il banco panetteria con frontale rivestito in maioliche smaltate a mano, piano in marmo Bianco Carrara e dettagli in ottone, lascerà a vista i forni di cottura e le fasi ultime delle lavorazioni, grazie ad un elemento retro banco di altezza contenuta, sovrastato da una struttura in ferro dell’estetica leggera sulla quale poggeranno le ceste con i prodotti e tre grandi pale recuperate in vecchi laboratori;

– il banco caffetteria del grande atrio di ingresso riporta, sui due lati esterni, leoni in marmo dell’ 800 poggiati su pedane rivestite in ottone.

– il banco all’ingresso, in legno, originale di fine 700 e perfettamente conservato, ospiterà un punto di accoglienza, informazioni e cassa;

– Anche nella scelta degli arredi più “leggeri” si è posta una particolare attenzione alla qualità ed alla originalità degli elementi: originali divani “Chester”(stile ‘700), poltrone in pelle, sedute in legno pieghevoli e poltroncine. Così come specchi e specchiere che trovate nei vari spazi, autentici elementi di antiquariato e modernariato.