Nominati i nuovi consiglieri della Fondazione Cassa Risparmio e Banca del Monte di Lugo

Nelle ultime settimane, è stata riportata a pieno organico la composizione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. L’Assemblea dei Soci ha confermato per un secondo mandato Angelo Benedetti, Presidente dell’azienda Unitec di Lugo, e nominato come nuovo Consigliere Patrizia Randi, docente presso il Polo Tecnico Professionale di Lugo, in sostituzione di Enrico Flisi che ha terminato il secondo mandato, risultando quindi non più rieleggibile.

Inoltre, il Consiglio di Indirizzo ha nominato al suo interno due nuovi membri selezionati nell’ambito di terne di candidati proposte dalla Camera di Commercio di Ravenna e congiuntamente da tre fra le Associazioni di Volontariato più rappresentative del territorio; si tratta rispettivamente di Giuliano Pasi, Legale Rappresentante dell’Azienda G.E.F. di Fusignano e di Elisa Zannoni, infermiera professionale e collaboratrice volontaria dell’AVIS Provinciale di Ravenna.

Tutte le persone nominate entreranno in carica fin dalla prossima riunione prevista prima delle Festività di fine anno; il Presidente si è congratulato con loro, auspicando un’efficace integrazione dei nuovi eletti nel Consiglio di Indirizzo al fine di arricchire ulteriormente le esperienze e le conoscenze per un sempre miglior conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.