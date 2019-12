Oggi giovedì 5 dicembre si alza finalmente il sipario sul nuovo Mercato Coperto Ravenna che potrà essere ammirato nella sua nuova veste, completamente trasformata, da tutti i ravennati. Alle ore 10.30 il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale taglia il nastro e inaugura ufficialmente il nuovo mercato presentato il 3 dicembre in anteprima alla stampa (in mattinata) e ai dipendenti del mercato e alle loro famiglie (in serata). All’inaugurazione, insieme al Sindaco ci sono Don Alberto Brunelli, vicario generale dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, il prefetto Enrico Caterino, il vice presidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta e l’amministratore delegato di Molino Spadoni, Leonardo Spadoni.

Ieri sera 4 dicembre invece c’è stata “L’anteprima”: una serata riservata, a inviti, in cui le istituzioni della città e tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita del Mercato lo hanno scoperto in un appuntamento conviviale condito da musica e solidarietà. Molti i presenti dal Sindaco Michele de Pascale ai vertici di Ravenna Festival con in testa la signora Cristina Mazzavillani Muti, il Sovrintendente Antonio De Rosa e il Direttore Artistico Franco Masotti, il Vice Sindaco Eugenio Fusignani e il Presidente Abi e di Cassa Ravenna Antonio Patuelli, il Prefetto Enrico Caterino e gli Assessori Massimo Cameliani e Giacomo Costantini, l’Assessore regionale Andrea Corsini, i Consiglieri regionali Gianni Bessi e Manuela Rontini, i vertici di Legacoop con Giovanni Monti e Mario Mazzotti, il vice Presidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta e poi naturalmente Leonardo Spadoni e Beatrice Bassi. Gli esponenti delle Associazioni economiche. E tanti altri. Tutti ammirati per la straordinaria trasformazione della struttura.

Durante l’anteprima si è esibita l’eclettica band dei Musicanti di San Crispino mentre Linea Rosa ha messo all’asta 100 borse numerate, ciascuna unica e diversa dalle altre. Un’asta che ha chiuso simbolicamente il cantiere nel segno del riuso, dell’economia circolare e della solidarietà. Le borse sono nate, infatti, dal riutilizzo del grande telone stampato in pvc che ha decorato il cantiere del Mercato Coperto di Ravenna con un’opera fotografica di Enzo Pezzi e Nino Carnoli sui monumenti e i panorami della città. Le borse sono state prodotte per Coop Alleanza 3.0 dalla Cooperativa sociale San Vitale di Ravenna che opera a sostegno della disabilità, dei minori con esigenze speciali e di adulti che necessitano di reinserimento sociale; i proventi dell’asta andranno a sostegno delle attività di Linea Rosa, che ha scelto come banditrice per la serata la simpatica attrice Maria Pia Timo.

Come abbiamo già avuto modo di vedere e di raccontare ormai più volte, lo spazio è stato magnificamente recuperato e rifunzionalizzato (su progetto dell’architetto Paolo Lucchetta, direttrice dei lavori Tiziana Maffei ora alla direzione della Reggia di Caserta) per ospitare diverse isole gastronomiche tematiche firmate Molino Spadoni (panetteria, pescheria, banco succhi ed estratti, salumi e formaggi, piadineria, macelleria e gastronomia, griglieria), e ancora il bar, pralineria, gelateria (gestione di Pascucci), cocktail bar, spazio eventi e cultura, libreria e temporary shop. L’arredamento – curato personalmente da Leonardo Spadoni e Beatrice Bassi – è eclettico ed estremamente accurato, pieno di fascino. Il Mercato Coperto Ravenna offre un colpo d’occhio straordinario sia al piano terra dove accanto ai vari chioschi Spadoni trova spazio anche un supermercato Coop sia al primo piano con un’ampia area di ritrovo, relax e per gli appuntamenti culturali.

Il nuovo Mercato Coperto Ravenna è la nuova grande piazza coperta di Ravenna, con un’impronta moderna ed europea. È anche uno spazio innovativo dove fare la spesa quotidiana, mangiare, scoprire le eccellenze del territorio, incontrarsi e assistere a eventi culturali: sarà aperto tutti giorni dal mattino fino a tarda sera.

I lavori di recupero e trasformazione sono stati condotti da Coop Alleanza 3.0 con un investimento di 10,4 milioni di euro, mentre il nuovo allestimento e l’offerta gastronomica sono curati da Molino Spadoni, per un investimento di 2,7 milioni di euro.