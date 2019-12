Quattro imprenditrici del ravennate protagoniste del video della Regione contro gli stereotipi di genere

La Consigliera di Parità della Provincia di Ravenna e Regione Emilia-Romagna Sonia Alvisi, Chiara Roncuzzi titolare di Podere Pilicca (Ravenna), Emanuela Bacchilega titolare del Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo, Mirella Paglierani di Gemos soc. coop di Faenza diventano protagoniste nel video “Vita da imprenditrici – Racconti e testimonianze di esperienze sul territorio ravennate”, progetto 4 azione 3 del Piano dell’Orientamento Regione Emilia-Romagna rif.pa 10704/2018/rer prodotto da Gianni Gaudenzi – Luna Video per A.E.C.A.., facente parte di una serie di prodotti multimediali per contrastare gli stereotipi che condizionano le vite delle donne in ambito lavorativo.

Problemi legati all’accesso nel mondo del lavoro, stabilità lavorativa, gender gap, “rompere il cosiddetto soffitto di cristallo” per raggiungere ruoli apicali sono ancora problematiche che affliggono le donne nel mondo del lavoro. “ Ottenere una posizione di comando, chiedere un aumento con fermezza, prendere la parola in una riunione sovrastando gli altri, sono ancora comportamenti che vengono attribuiti al genere maschile” sottolinea la Consigliera di Parità Sonia Alvisi durante l’evento, organizzato in Camera di Commercio di Ravenna in occasione del 4 dicembre scorso per il progetto Educare alla Parità.

Il progetto proposto dalla Consigliera di Parità Provinciale e Regionale Sonia Alvisi con il coinvolgimento di Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Ausl Romagna – sede di Ravenna, Camera di Commercio, Agenzia Regionale per il lavoro, MIUR – Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna e Tavolo Lavoro, Salute, Conciliazione e Salute delle donne ha lo scopo di porre fine a forme di discriminazioni nei confronti di donne e uomini in tutti gli ambiti ed in particolare nel mondo del lavoro, “perché la parità diventi qualcosa di reale, utile per la società”.

“Garantire una società più solidare, superare le barriere, facilitare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro e nelle imprenditoria, farà sì che Chiara Roncuzzi titolare del negozio Podere Pilicca a Ravenna, Emanuela Bacchilega titolare del Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo, Mirella Paglierani di Gemos soc. coop di Faenza non siano più un “eccezione in quanto DONNE leader di imprese”, ma siano “solo un elemento d’eccellenza indipendentemente da essere donne”, perché si è costruita una società in cui la parità è raggiunta e non raccontata a parole” così come sostenuto da Luca Piovaccari, Sindaco di Cotignola.

Il video sarà disponibile a breve sul sito: www.orientamentoravenna.it.