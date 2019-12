Diritto Tributario: in tanti al convegno al Centro Dantesco dei Frati Minori di Ravenna

Venerdì 6 dicembre alla Sala Ragazzini del Centro Dantesco dei Frati Minori di Ravenna si è tenuto il convegno di formazione professionale su “Diritto Tributario: riflessioni e considerazioni operative”. L’evento è stato organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Il Convegno si è aperto con i saluti istituzionali di:

Avv. Federica Baratoni (Presidente AIGA sezione di Ravenna);

Dott. Gianpiero De Martinis (Presidente UGDCEC Ravenna);

Avv. Sergio Gonelli (Presidente Ordine Avvocati di Ravenna);

Dott. Gianandrea Facchini (Presidente ODCEC Ravenna)

Sono intervenuti, in qualità di relatori:

Dott. Alessandro Mancini (Procuratore della Repubblica di Ravenna – docente di Diritto penale tributario presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza) su “Responsabilità penale dei professionisti in ambito tributario e fallimentare”;

Avv. Mario Martelli (Avvocato in Bologna – docente di Diritto tributario e Diritto processuale tributario presso l’Università degli studi di Trento) su “L’efficacia del giudicato penale nel processo tributario”;

Prof.ssa Avv. Desiree Fondaroli (Ordinario di Diritto penale nell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) su “Reati tributari: profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società”;

Col. Dott. Andrea Fiducia (Comandate Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna) su “Sequestro e confisca per equivalente nei reati tributari”.

L’evento è stato moderato dal Dott. Giuseppe Ragozzino.