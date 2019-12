Federeventi Ascom Cervia: “La nostra città è un vero incanto di luci e attrazioni”

Federeventi Ascom Cervia si complimenta con l’amministrazione comunale, gli operatori economici e tutti coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione degli eventi natalizi a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata che fino al 6 gennaio renderanno la nostra città ospitale e ricca.

“Una località – affermano da Federeventi – che, seppur con margini di miglioramento nei prossimi anni, si è vestita per il Natale in modo suggestivo e scenografico.”

L’Associazione, infatti, ritiene che sia stata la migliore edizione tra tutte quelle sino ad ora proposte. “Si evidenzia, soprattutto, l’ottima scelta – aggiunge – delle installazioni luminose che creano una atmosfera natalizia e glamour – tale da suscitare l’interesse e il riscontro anche all’interno dei social. Infine, l’evento “Mima Wonderland” nella sua nuova veste è riuscito a rilanciare con attrazioni luminose incredibili facendo diventare il centro di Milano Marittima un vero e proprio scrigno natalizio. L’augurio è che si possa crescere nei prossimi anni tanto da far registrare presenze significative anche in una stagione non prettamente turistica.”

“Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione degli eventi natalizi. Il villaggio, la pista di ghiaccio, gli eventi e la promozione sono di alto livello. Un programma che per un mese intero offrirà fascino e atmosfera natalizi invogliando i turisti a venirci a trovare. Rinnovo l’invito a venirci a trovare: Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata vi aspettano per festeggiare insieme le festività” dichiara il Presidente di Federeventi Mattia Benzi.