Apre a Lugo il nuovo ristorante dell’aeroporto di Villa San Martino

Domenica 15 dicembre è stato inaugurato “Le Nuvole”, nuovo ristorante dell’aeroporto di Villa San Martino, a Lugo. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, del presidente dell’Aero Club “Francesco Baracca” Oriano Callegati e del nuovo gestore del locale Paolo Mingozzi, oltre ai numerosi Soci dell’Aero Club.

I locali del ristorante, dopo gli importanti lavori infrastrutturali sostenuti nei mesi scorsi e il completo rinnovo delle attrezzature della cucina e degli arredi interni, sono ora pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno gustare i piatti della tradizione romagnola a cui si aggiungeranno, a partire dal nuovo anno, a base di pesce.

“Un’ulteriore opportunità che il nostro Aero Club pone al servizio del territorio e dei suoi abitanti, nell’ottica di apertura e disponibilità che stiamo ponendo alla base del mandato che da due anni ci vede impegnati per il rilancio di questa importante struttura aeroportuale”, ha spiegato il presidente Oriano Callegati.

Apertura e disponibilità ampiamente riconosciuti dal sindaco Davide Ranalli che ha evidenziato i tanti momenti di collaborazione che si sono succeduti negli ultimi due anni tra il Comune di Lugo e l’Aero Club.

Paolo Mingozzi, nuovo gestore del ristorante e titolare di altre attività nel settore della ristorazione, ha evidenziato l’importante lavoro che attende lui e il suo staff per il completo rilancio del locale al quale dedicherà la massima attenzione e cura per ottimizzare l’offerta e fornire un servizio in linea con le aspettative della clientela.

Il ristorante “Le Nuvole” è aperto nella sede dell’aeroporto di Lugo, in via Ripe di Bagnara 4. Per prenotazioni contattare il numero 329 2213786 o scrivere alla mail ristolenuvole@gmail.com.