La transizione digitale: workshop formativo promosso da Confcooperative Ravenna-Rimini

“La transizione digitale. Gli strumenti per affrontarla” è il titolo del workshop che si svolgerà martedì 17 dicembre alle 9.30 nella sede di Confcooperative a Ravenna (via di Roma, 108).

L’approfondimento, promosso da Confcooperative Ravenna-Rimini, nasce per invitare le cooperative associate ad utilizzare al meglio le possibilità offerte da un panorama digitale e sociale sempre più esteso.

In apertura in programma la presentazione della seconda guida sulla «Cultura dell’Innovazione Aperta Cooperativa», uno strumento pensato per diffondere la cultura dell’open innovation.

“L’intero workshop è pensato per aiutare le associate a utilizzare in modo efficace le opportunità offerte dalle nuove conoscenze informatiche, sociali ed economiche – sottolinea Pier Nicola Ferri di Confcooperative Ravenna-Rimini -. Spesso infatti il lavoro di tutti i giorni, causa abitudini e stadardizzazione delle procedure, non consente di sfruttare in modo efficace questi strumenti e siamo tutti portati a rimanere ancorati a procedure e meccanismi che, oggi, potrebbero essere velocizzati risparmiando tempo e risorse. L’incontro del 17 dicembre sarà incentrato in modo particolare sull’utilizzo degli strumenti digitali per la gestione e l’analisi dei dati ma, nei prossimi mesi, promuoveremo altri appuntamenti dedicati a tutti quegli strumenti di open innovation utili per modificare il proprio modo di lavorare, riunirsi, affrontare le questioni centrali del proprio lavoro e della propria impresa”.

Programma dell’evento:

ore 9.30 welcome coffee e saluti;

ore 9.45 presentazione della seconda guida sulla Cultura dell’Innovazione Aperta Cooperativa a cura di Social Seed;

ore 10 Danilo D’Elia, amministratore delegato Node racconta “Il percorso ‘aperto’ di Confcooperative per la digital transformation cooperativa;

ore 10.15 Marco Guardigli – direttore tecnico Gruppo TomWare e FabLab W3Make.it parla di “Fatti di dati, dati di fatti. L’evoluzione dell’immateriale”;

ore 10.30 Andrea Costa presidente di Adastra racconta La Cybersecurity;

ore 10.45 Leonardo Pini di Linker Ravenna-Rimini interviene su “L’analisi dei dati per il controllo di gestione: reperibilità e normalizzazione delle informazioni in un modello per cooperative Labour Intensive”.

Dalle 11 alle 11.45 tavoli di lavoro in modalità World Café e alle 12 prevista la chiusura lavori.