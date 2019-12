Start-up, scale-up! Martedì 17 a Ravenna un workshop di supporto allo sviluppo di start up

Martedì 17 dicembre, dalle 9 alle 18, nel salone nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste, via Luca Longhi 9 si terrà una giornata di laboratorio gratuito di supporto allo sviluppo di competenze per start-up, neo imprese e professionisti interessati ad avviare percorsi sperimentali nel campo dell’economia blu (blue economy).

L’iniziativa, pensata anche allo scopo di facilitare aggregazione e networking di tutti i soggetti coinvolti nel settore, è organizzata dal Comune di Ravenna in quanto capofila del progetto Interreg Italia Croazia Adrireef, progetto europeo dedicato allo studio delle scogliere artificiali e naturali del mare Adriatico e alla loro valorizzazione con attività sostenibili e innovative.

In particolare, nella mattinata, dopo l’introduzione ai lavori a cura di Giancarlo D’Angelo (Ethic srls), si concentreranno le attività dedicate all’analisi delle strategie d’impresa condotte da David Agostini, (consulente e temporary manager) e Antonio Lazzari (consulente su innovazione sociale e ambientale). La sessione pomeridiana, invece, sarà dedicata all’analisi delle numerose sfaccettature dell’economia blu e delle relative opportunità di fundraising con gli interventi di Stefano Valentini (Art-er, divisione ricerca e innovazione), Gloria Minarelli (agronoma), Sandra Furlan (ingegnera ambientale e agronoma), Francesco Capizzi (giurista d’impresa specializzato in finanza agevolata e creazione d’impresa).

La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi compilando il modulo online al seguente link: https://bit.ly/38ArXam

Per ulteriori informazioni sul progetto Adrireef: www.italy-croatia.eu/adrireef