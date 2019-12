Il consigliere Matteo Vasi a Bruxelles per i giovani commercialisti ravennati

Matteo Vasi, consigliere delegato dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, giovedì 19 dicembre, sarà in visita al Parlamento Europeo di Bruxelles, dove presenzierà, a nome dei giovani Dottori commercialisti di Ravenna, al board sul tema “European Union: funds for professionals” – Fondi UE per i professionisti – organizzato in concerto tra i giovani Dottori commercialisti e le delegazioni politiche italiane.

“Sarà una occasione per portare la voce della categoria del nostro territorio in ambito comunitario e confermare il valore economico dei liberi professionisti che quotidianamente danno un importante contributo al nostro tessuto sociale ma che, come spesso accade, vengono vessati da politiche di governo instabili e penalizzanti” spiega Vasi.

Esprime soddisfazione per l’iniziativa il Presidente Gianpiero De Martinis che ricorda l’importanza di un impegno proattivo a favore della categoria professionale e di tutti i giovani impegnati in attività professionali e imprenditoriali presenti sul territorio.