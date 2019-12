Ravenna. Progetto Stadera: da gennaio 2020 la cooperativa di consumo, poi il supermercato autogestito dai soci

Prosegue a gonfie vele il progetto Stadera, progetto alimentare cooperativo che punta a creare un supermercato autogestito dai soci.

Con l’Assemblea di Progetto svoltasi mercoledì 11 dicembre il progetto Stadera ha avviato la fase operativa per la creazione della cooperativa di consumo, la cui costituzione è prevista nei primi mesi del 2020.

“Dopo un intenso autunno fatto di incontri con la cittadinanza e battage sui media e sui social network, i quali hanno avvicinato a Stadera oltre 200 cittadini interessati all’esperienza, e con il numero delle preadesioni in costante aumento, il progetto Stadera entra nel vivo – dichiara il Team Stadera -. Il mese di gennaio si prospetta altrettanto denso, e si lavorerà alla stesura dello statuto e del regolamento della cooperativa e si formalizzeranno le adesioni”.

La novità più importante è sicuramente l’individuazione di un locale adatto alle esigenze del primo punto vendita di Stadera, in zona residenziale, su cui si sta procedendo a spron battuto alle verifiche del caso” .

La previsione è infatti quella di aprire il negozio già dalla primavera. Mentre i gruppi di lavoro che si sono costituiti continuano a produrre idee e contenuti, e mentre sono in programma altri incontri di presentazione e gazebo informativi, oltre al lancio del sito web ufficiale di Stadera, è sempre possibile avvicinarsi al movimento a cui già tanti cittadini stanno dando fiducia – comunicano dal Team Stadera- . Chiunque può infatti pre-aderire a Stadera scrivendo all’indirizzo mail info@staderacoop.it , adesione che andrà poi formalizzata a gennaio, in fase di fondazione, con una quota sociale suggerita di 100 euro”.

“Nella cooperativa di consumo che apriremo a Ravenna entro i primi mesi del 2020, la riduzione degli imballaggi avrà sempre un ruolo centrale.

Insieme impareremo ad adottare nuove abitudini, capaci di trasformare la nostra spesa quotidiana in un atto il più coerente possibile verso l’ambiente in cui viviamo.