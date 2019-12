Ravenna. Soddisfazione della Uilm sull’esito del voto per il contratto integrativo in Marcegaglia

Alessio Lombardi Sindacalista Uilm della Marcegaglia Ravenna commenta l’esito del referendum sul nuovo contratto integrativo, che ha interessato i lavoratori della Marcegaglia di Ravenna. I lavoratori hanno votato sì al nuovo contratto ( 435 voti favorevoli e 259 contrari).

“Il nuovo contratto migliorerà la situazione economica dei lavoratori e non andrà assolutamente a lederne i diritti” dichiara Lombardi, spiegando la posizione di Uilm e Cisl in merito al contratto integrativo aziendale che andrà ad integrare quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. “Ora invito Fiom e Usb a riprendere i buoni rapporti, in vista dell’appuntamento della firma del contratto, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni” conclude Lombardi.