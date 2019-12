Cotignola. Approvato in Consiglio comunale il bilancio di previsione: oltre 4 milioni di euro di investimenti

Nella seduta di giovedì 19 dicembre il Consiglio comunale di Cotignola ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) e al programma triennale dei lavori pubblici 2020-22. Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono tutte confermate anche per l’annualità 2020, comprese le scontistiche per i redditi più bassi e per le famiglie che hanno più figli iscritti alle scuole. Non sono previsti ritocchi alla tassazione locale, in particolare l’aliquota Irpef (0,6%) rimarrà invariata.

I principali investimenti del 2020 riguarderanno il completamento della pista ciclabile di via Zanzi-via Canossa (250mila euro), la razionalizzazione degli accessi tra la strada provinciale via Guidana San Lorenzo, corso Sforza e via Corletta (130mila euro), la manutenzione straordinaria di viale Vassura (250mila euro), la realizzazione del Parco urbano attrezzato presso il campo Vassura (400mila euro), la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della casa comunale di Barbiano (150mila euro), l’ampliamento e la riqualificazione degli spazi museali di Casa Varoli e Palazzo Sforza (362mila euro), i nuovi infissi della scuola primaria di Cotignola (300mila euro) e infine il miglioramento sismico strutturale e la ristrutturazione della parte interrata del cimitero di Barbiano (300mila euro), la manutenzione e riasfaltatura strade (500mila euro).