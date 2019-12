Bilancio BNI Maioliche di Faenza: ingresso di nuovi membri e fatturato in crescita

Si è concluso nella mattinata di venerdì 20 dicembre l’anno 2019 per il Capitolo Maioliche di Faenza. Il gruppo di imprenditori si è ritrovato con oltre 20 ospiti per fare un bilancio dell’anno oltremodo positivo: crescita di affari conclusi, fatturato, ingresso di nuovi membri. Ad oggi il Capitolo faentino è nei primi 40 capitoli d’Italia e ha raggiunto 3.500.000 euro di fatturato. La carica e l’entusiasmo profusi nel 2019 saranno la base di partenza per un 2020 ancora più performante.

Nella giornata, fra gli ospiti, anche la dott.ssa Alba Pellegrini della chirurgia dell’ospedale di Faenza e Barbara Bandini, responsabile faentina dello IOR. Gli imprenditori del Capitolo hanno consegnato loro un assegno come pensiero per le prossime festività. La somma raccolta sarà messa a disposizione del progetto “Paxman Scalp Cooler”, dispositivo che evita la caduta dei capelli durante le cure chemioterapiche. Per ulteriori informazioni è attiva la pagina facebook: https://www.facebook.com/bnimaiolichefaenza/ .