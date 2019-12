L’avv. Paolo Bontempi è il nuovo Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza

Con l’unanimità del Consiglio di Amministrazione e la condivisione di tutti gli Organi, il 17 dicembre scorso, l’Avv. Paolo Bontempi, noto e stimato professionista faentino, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Alla nomina, Bontempi alla guida della Fondazione, ha fatto seguito quella del sig. Omar Montanari alla Vice Presidenza, nonché l’ingresso quale componente del Consiglio di Amministrazione della dott.ssa Barbara Savorani. Walter Alessandrelli è stato invece nominato componente del Consiglio di Indirizzo.

Con dette nomine la composizione degli Organi della Fondazione è stata quindi interamente ricostituita arricchendone le competenze e l’elevato profilo che, unitamente alla capacità di ascolto delle necessità del nostro territorio, consentiranno un’efficace prosecuzione dell’attività istituzionale della Fondazione.

A Giulia Ruta, già Presidente del Consiglio di Amministrazione e al sig. Giancarlo Dardi, già componente il Consiglio di Indirizzo, che nel corso del 2019 per esigenze professionali non hanno potuto proseguire nei loro incarichi, gli Organi della Fondazione indirizzano un sincero ringraziamento per i contributi di esperienza, capacità e dedizione profusi ed i migliori auguri per un proficuo futuro professionale e personale.