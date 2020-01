Conselice. Partite le attività del percorso partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola”

Sono iniziate le attività del percorso partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola”, per il quale il Comune di Conselice, attraverso l’Assessorato con delega alla Partecipazione, ha vinto il sostegno della Regione Emilia Romagna grazie alla LR 15/2018.

Oggetto del processo partecipativo è la riqualificazione urbana della frazione di Lavezzola unitamente a un suo rilancio sociale, il mezzo per raggiungerlo è il coinvolgimento di stakeholders e cittadini che, coinvolti in attività di ascolto reciproco e di scambio di informazioni e competenze, si impegneranno congiuntamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità del territorio e dell’ambiente.

Il primo passo di Rigeneriamo Lavezzola avverrà martedì 14 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Delegazione Comunale di via Bastia, 261 attraverso il primo incontro del Tavolo di Negoziazione: organo di coordinamento che avrà il compito di orientare il percorso e che al momento è costituito da alcune associazioni del territorio che hanno già aderito al progetto, ma che resterà aperto all’adesione di ulteriori associazioni, enti, cittadini che ne abbiano interesse a partecipare in qualsiasi momento.

A febbraio il percorso Rigeneriamo Lavezzola verrà presentato pubblicamente all’intera cittadinanza e così prenderanno avvio le attività “sul campo” attraverso questionari e interviste ai cittadini di Lavezzola, passeggiate di quartiere e laboratori partecipativi finalizzati alla coprogettazione di azioni e alla cogestione di beni e spazi pubblici o privati a uso pubblico. In collaborazione con lo staff comunale, Rigeneriamo Lavezzola è coordinata dai facilitatori esperti di Villaggio Globale Coop.Sociale che ha un’esperienza ventennale nell’organizzazione di progetti di innovazione sociale, cittadinanza attiva e processi partecipativi. Il procedimento amministrativo collegato sarà un Piano di Programmazione Partecipata per ilrilancio di Lavezzola, approvato dall’Amministrazione Comunale, sulla base delle risultanze emersedal Documento di Proposta Partecipata redatto dai cittadini partecipanti a Rigeneriamo Lavezzola.