Trasporto pubblico locale. Previsti rimborsi del 50% per i residenti a Ravenna grazie al “Fondo idrocarburi”

Anche quest’anno sono previsti rimborsi per i residenti nel comune di Ravenna che utilizzano il trasporto pubblico locale (su ferro e su gomma) con uno o più abbonamenti annuali, acquistato/i tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2020; la quota di rimborso spettante è del 50% del costo sostenuto (escluse spese di emissione del titolo di viaggio).

L’iniziativa rientra nel programma di agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti annuali di trasporto pubblico concordato tra la Regione, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia, finanziato con le risorse del “Fondo idrocarburi”.

Le condizioni per accedere all’agevolazione sono contenute nella convenzione siglata tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende di Trasporto Pubblico che operano nei territori che si faranno carico di gestire le richieste di rimborso.

Le Aziende di trasporto pubblico interessate sono: Tper Spa – Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, Seta Spa – Società Emiliana Trasporti Autofiloviari, Tep Spa – Trasporti Pubblici Parma, Start Romagna Spa, Mete Spa, Trenitalia Spa.

Per richiedere il rimborso occorre seguire questo calendario:

– dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 per abbonamenti acquistati dal 1/8/2019 al 31/01/2020;

– dal 1° marzo al 31 maggio 2020 per abbonamenti acquistati dal 1/2/2020 e il 30/4/2020;

– dal 1° giugno al 31 agosto 2020 per abbonamenti acquistati dal 1/5/2020 e il 31/7/2020.

Le eventuali richieste presentate oltre i termini verranno acquisite dalle aziende di trasporto, se presentate entro il 30 settembre 2020, e liquidate solo in caso di disponibilità di risorse.

La richiesta va presentata all’azienda che ha emesso il titolo di viaggio, una richiesta per ogni abbonamento.

È possibile chiedere il rimborso esclusivamente via Internet, compilando il modulo predisposto dalle aziende e reperibile sui loro siti (in fondo l’elenco con i link alle pagine dedicate), indicando l’Iban del conto su cui si desidera avere il rimborso; chi non disponesse di un collegamento internet può rivolgersi all’Ufficio Urp delle aziende interessate o al Servizio sociale associato – Ufficio accoglienza e front office – via Massimo d’Azeglio, 2 – Ravenna – telefonando, per informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 0544/ 482550 o inviando una mail all’indirizzo accoglienzasociale@comune.ra.it

I link alle pagine delle aziende per presentare la domanda:

– Start Romagna

– Tper

– Trenitalia

– Seta (Modena, Piacenza, Reggio Emilia)

– Tep