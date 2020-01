Ravenna. Una Tavola Rotonda sulle esperienze imprenditoriali attraverso la voce delle protagoniste

Mirella Dalfiume, candidata al consiglio Regionale alle prossime elezioni di fine gennaio per il PD, organizza per lunedì 13 gennaio a Ravenna (via Faentina, 106) Sala Direzione (secondo piano) una Tavola Rotonda mettendo al centro il lavoro e portando esperienze nel confronto.

La Relazione introduttiva e curata da Giovanna Badalassi, economista esperta in valutazione delle politiche pubbliche e curatrice di Ladynomics.it.

A seguire “parola alla imprenditrici” con le loro esperienze: Michela Nati dell’Azienda agricola delle sorelle Nati e Cooperativa agricola I luppoli di Grattacoppa, Ravenna. Marianna Panebarco, general manager Panebarco&co, Ravenna e vicepresidente nazionale CNA. Simonetta Zalambani, presidente OCM Clima srl, Fusignano e Romina Maresi, presidente cooperativa sociale San Vitale Cials di Ravenna.

Il Contributo conclusivo di Francesca Puglisi, sottosegretaria Ministero del lavoro e delle politiche sociali.