Delegazione giovani commercialisti di Ravenna ricevono invito del Papa per l’evento “The Economy of Francesco”

Oggi, 14 gennaio, è pervenuto l’invito ufficiale alla delegazione di giovani Dottori commercialisti di Ravenna a presenziare ad una Udienza Generale del Santo Padre. “Dal 26 al 28 marzo si terrà ad Assisi l’evento The Economy of Francesco. Si tratta di un incontro internazionale tra giovani studiosi ed operatori dell’economia, convocati da Papa Francesco. Come giovani dottori commercialisti siamo quotidianamente impegnati nel tessuto economico dei nostri territori di riferimento e per tale motivo siamo lieti di poter partecipare ad una Udienza del Santo Padre, al fine di promuovere tale evento tra i giovani professionisti italiani. Riteniamo che la spiritualità nel mondo del business sia una delle principali sfide che siamo lieti di cogliere nel nostro percorso professionale” spiega il Presidente dei giovani Dottori commercialisti di Ravenna Gianpiero De Martinis.