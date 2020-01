Unione, è online la domanda per richiedere agevolazioni per ampliamento di esercizi commerciali

È online il modulo di domanda per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene la riapertura o l’ampliamento degli esercizi elencati e per i tre anni successivi . La misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali (IMU, TARI, TASI, ICP) dovuti dall’esercente e regolarmente versati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell’importo. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare la richiesta entro il 28 febbraio di ogni anno, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il modulo di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Bassa-Romagna-Imprese. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio SUAP telefonando ai numero 0545 38451, dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00 ,o scrivendo una mail a sportellounico@unione.labassaromagna.it oppure a servizioentrate@unione.labassaromagna.it .