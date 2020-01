Settore costruzioni in Emilia Romagna: nel ravennate crescita del 10,1% nella compravendita di abitazioni

Anche nel 2019 si è confermatala lenta ripresa del settore delle costruzioni in Emilia-Romagna dopo gli anni della grande crisi registrata tra il 2007 e il 2015. Nell’anno appena concluso si è osservato infatti un aumento del 2,9% (+2,3% la media nazionale) degli investimenti in costruzioni rispetto al 2018, confermando una dinamica positiva in atto da tre anni. Per il 2020 si prevede poi un aumento dei livelli produttivi pari al 2% in termini reali(+1,7% la media nazionale).

Sono 44.320 le imprese operanti nel settore (il dato si riferisce all’ultima elaborazione Istat disponibile, risalente alla fine del 2017), con una media di 2,5 addetti per impresa e una netta prevalenza di quelle a carattere individuale. La grande maggioranza, pari a quasi 40mila imprese, rientra in un fatturato fino a 500mila euro. Nel 2008, prima della crisi, i numeri del settore delle costruzioni erano molto diversi: le imprese in regione erano circa 60.000 e gli occupati 163mila mentre oggi superano di poco i 100.000, il 39% in meno. Ad essere più colpiti dalla crisi sono stati gli addetti indipendenti (oltre 42.000hanno interrotto l’attività) a fronte dei 21.000 dipendenti che hanno perso il posto di lavoro. Anche le imprese nella classe 10-49 addetti hanno subito un calo importante (-31,8%) mentre è scomparso il 26,2% di quelle con oltre 50 addetti.

Nel ravennate le imprese nel settore delle costruzioni sono 3.521 con una dimensione media di 3,1 addetti. Gli occupati complessivi sono 11.700. Le compravendite di abitazioni nei primi 9 mesi del 2019 sono state 3.474, con una crescita del 10,1% (nel Comune capoluogo crescono del 6,5% mentre negli altri comuni della provincia del 13,5%). In provincia di Ravenna i nuovi mutui per investimenti in edilizia non residenziale segnano -33,9% mentre registrano -17,3% per il residenziale. In calo del 10,9% i mutui per acquisto di abitazioni erogati alle famiglie.