Ravenna, nuovi corsi per prepararsi ai concorsi per personale amministrativo e ispettori di Polizia locale

La Fp Cgil organizza dei corsi di preparazione in vista dei concorsi in Comune e Provincia di Ravenna per l’assunzione di personale amministrativo e ispettori di polizia locale. Nel ciclo di incontri predisposti dalla Fp Cgil saranno affrontate le principali tematiche indicate dal bando. Le lezioni saranno tenute da docenti e professionisti del settore e serviranno ad affrontare la selezione con maggiore serenità. Il Comune di Ravenna ha avviato le procedure di selezione per 43 posti di istruttore Cat. C e 18 posti di istruttori direttivi di vigilanza Cat. D (per informazioni: http://bit.ly/2tzdXxK) ed è tempo di concorsi anche nella Provincia di Ravenna, dove sono previste assunzioni per 8 posti di istruttore area amministrativa economico contabile e gestionale (per informazioni dettagliate: http://bit.ly/2ufvv1R).

Per sostenere la partecipazione di quanti siano interessati a queste selezioni, la Fp Cgil sta raccogliendo adesioni per l’allestimento di corsi di preparazione. Il calendario e l’avvio delle lezioni (che verosimilmente avranno luogo a cavallo della metà del mese di febbraio) saranno comunicati al raggiungimento delle adesioni necessarie alla composizione di almeno una classe. Gli incontri si terranno nella Camera del Lavoro Cgil di Ravenna, in via Pellegrino Matteucci n. 15, e consisteranno in una serie di appuntamenti, pomeridiani o serali, con professionisti e docenti qualificati che affronteranno i temi oggetto delle prove di concorso.

Per informazioni e pre-adesioni sui corsi per amministrativi di Comune e Provincia è sufficiente inviare una email a saverio.monno@er.cgil.it indicando nome, cognome, email e numero di cellulare. Per info e pre-adesioni al corso di preparazione al concorso per istruttori direttivi di vigilanza, invece, occorrerà inviare i propri dati a daniela.guastavino@er.cgil.it.