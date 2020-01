Filippo Donati, Assoturismo Emilia-Romagna soddisfatto per avvio People Mover

Soddisfazione per l’entrata in esercizio del People Mover fra la stazione di Bologna e l’aeroporto Marconi il 7 marzo prossimo è stata espressa dal presidente di Assoturismo Emilia-Romagna Filippo Donati.

Per Donati “finalmente si inaugura un’opera di intermodalità di livello europeo che accorciando i tempi di percorrenza tra la stazione e l’aeroporto consentirà a turisti e a quanti si spostano per lavoro, di guadagnare tempo e di avere un servizio di qualità. Simili azioni di people moving, progettate finalmente per processo e non per funzione, speriamo entrino a far parte della normale mobilità del territorio della nostra regione, abbattendone i costi di realizzazione, così da rendere più semplice il raggiungimento delle nostre coste e delle località turistiche ancora tagliate fuori da trasporti obsoleti.”