Faenza. Doppia trasferta a Roma per un gruppo di imprenditori del capitolo BNI Maioliche

Un gruppo di imprenditori del capitolo BNI Maioliche di Faenza, con in particolare i due gruppi di lavoro Best Strategy e Continuum saranno a Roma martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020 per una serie di incontri con altri imprenditori dei Capitoli romani.

In particolare saranno a Roma: Emanuela Cantagalli, Stefano Caponi, Alessandro Drei, Giovanni Fabbri, Lara Foschi, Luca Gianera e Sabrina Santandrea che rappresentano il team di professionisti della consulenza in grado di fornire servizi sartoriali al cliente “Best Strategy” e il team della sicurezza informatica, connettività e telefonia “Continuum”.

Nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio 2020, al Capitolo Maioliche consueto meeting all’Hotel Cavallino dove, fra gli altri, hanno partecipato l’artista argentina Andrea Kotliarsky e la cittadina lituana Ina Sasnauskaite che particepa a Faenza ad un programma europeo di formazione. Nella mattinata, con soddisfazione, sono stati ricordati i risultati del 2019 che hanno portato il Capitolo faentino nei primi 20 d’Italia. Un risultato storico ed importante per un team che ha già superato i 3,5 milioni di euro di fatturato.

Il capitolo BNI (Business Network International) Maioliche di Faenza pensa costantemente ad allargare i propri orizzonti ed è aperto a nuovi scambi di referenze nel territorio. Ogni venerdì è possibile partecipare all’incontro e conoscere meglio questa grande opportunità di business.